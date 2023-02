Weniger Landkreisbürger brauchen finanzielle Hilfe

Im Landkreis Günzburg waren 2020 waren weniger Menschen als im Bundesdurchschnitt auf Sozialleistungen angewiesen. Allerdings steigen die Zahlen im Vergleich zu 2019.

Hartz IV ist zwar ab 2023 Geschichte, aber in den Jahresbilanzen wird uns die ''Grundsicherung für Arbeitssuchende'' noch ein Weilchen begleiten. Über 6,9 Millionen Menschen haben im Corona-Jahr 2020 in Deutschland Leistungen der ''sozialen Mindestsicherung'', wie das zusammengefasst heißt, bezogen. Das sind mit einem Plus von über 53.000 erstmals wieder mehr als im Jahr davor, nachdem die Zahlen seit 2015 konstant zurückgegangen waren. Gemessen an der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der Leistungsempfängerinnen und -empfänger bei 8,32 Prozent (Vorjahr: 8,25 Prozent).

Im Kreis Günzburg weniger Menschen mit Sozialleistungen

Im bundesweiten Durchschnitt lebt damit fast jeder Zwölfte in Deutschland von staatlicher Hilfe. In Bayern nahmen im jetzt ausgewerteten Zeitraum rund 588.300 Menschen und damit 4,48 Prozent der Bevölkerung (Vorjahr: 4,33 Prozent) Mindestsicherungsleistungen in Anspruch. Noch geringer ist deren Anteil im Landkreis Günzburg.

Im Kreis Günzburg waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt 4077 Menschen als Hilfeempfangende registriert, wie die aktualisierten Daten der Regionaldatenbank Genesis zeigen. Das entspricht einer Gesamtquote an der zum 31.12.2020 registrierten Bevölkerung von 3,20 Prozent. Darin enthalten sind Hartz-IV-Beziehende und deren Kinder, Asylbewerber, Menschen, die krank sind und deshalb nicht arbeiten können oder deren Rente nicht ausreicht und die Grundsicherung im Alter beziehen. Die Gesamtzahl der Hilfeempfangenden ist lokal gegenüber dem Vorjahr um 117 gestiegen (plus 2,95 Prozent).

Rückgang bei Leistungen für Asylbewerber

Grundsicherung für Arbeitssuchende – ab 2023 läuft das unter dem Begriff Bürgergeld – haben am 31. Dezember 2020 im Landkreis 1504 Menschen bekommen, 2019 waren es 1431. Grundsicherung im Alter bezogen zum Jahresende 2020 1465 Landkreisbürgerinnen und -bürger, im Jahr davor waren es 1356. Ein Rückgang ist bei den Asylbewerberleistungen zu verzeichnen, hier gab es zum Jahresende 2020 410 Empfänger, zum Jahresende 2019 waren es 475. (ZdS)