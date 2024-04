Wenn der Rettungswagen nicht verfügbar ist

Immer häufiger werden Rettungswagen auch im Kreis Günzburg für den Transportdienst genutzt – und sind im Notfall nicht verfügbar. Woran das liegt, erklärt das BRK.

Zwölf Minuten. So lange sollte ein Rettungswagen (RTW) von Alarmierung bis zum Eintreffen am Ort des Notfalls benötigen. Laut Martin Ihle, stellvertretender Rettungsdienstleiter des BRK-Kreisverbands Günzburg, rücken die Einsatzfahrzeuge auch zunehmend öfter aus. Ganze 15.000 Fahrten zählen die unterschiedlichen Fahrzeuge des Kreisverbands. Doch die Notfälle steigen nicht. Grund dafür sind immer mehr Personentransporte, die von Krankentransportwagen (KTW) und RTW durchgeführt werden, obwohl die meisten Patienten keine dauerhafte medizinische Versorgung bräuchten. Ein Umstand, der für den Rettungsdienst zum Problem wird.

Denn sowohl der RTW als auch der KTW sind dafür ausgerüstet, eine medizinische Versorgung während des Transports zu gewährleisten. Der RTW besitzt mehr Ausstattung als der KTW und ist für die Versorgung von lebensbedrohlichen Notfällen gewappnet. Doch immer mehr Personen, die einen einfachen Fahrdienst benötigen, werden unnötigerweise mit den hoch qualifizierten Wagen inklusive Notfall- und Rettungssanitätern befördert. "90 Prozent der Menschen, die aus der Klinik entlassen werden, benötigen keine medizinische Versorgung auf der Fahrt", berichtet Reinhard Höbel, Leiter des Fahrdienstes. Als Beispiel nennt Daniel Freuding, BRK-Kreisgeschäftsführer, etwa Verlegungen in andere Kliniken. Hierbei werden unter anderem Sauerstoffgaben oder die Überwachung mancher Patienten während der Fahrt benötigt, was den Einsatz eines KTW in solchen Fällen erforderlich macht.

Transportdienst des BRK-Kreisverbands fährt auf Anfrage rund um die Uhr

Für alle anderen Fälle gibt es die Fahrzeuge des BRK-Transportdienstes. Diese sogenannten Behindertentransportkraftwagen (BTW) können Personen im Liegen, aber auch im Rollstuhl transportieren. Höbel erzählt, dass er und sein Team – wenn es rechtzeitig angekündigt wird – auch rund um die Uhr führen. "In der Regel sind Entlassungen ja auch geplant", sagt der Fahrdienstleiter. Das Problem liegt darin, dass für den Transport das "falsche" Fahrzeug etwa von den Kliniken angefordert wird. So würde in manchen Fällen das Klinikpersonal zum Transport der Patienten einen KTW oder einen RTW anfordern, obwohl das nicht notwendig wäre. Ein einfacher Fahrdienst würde in den meisten Fällen reichen. Doch hier fehlt es teilweise am Wissen des Klinikpersonals. In manchen Fällen sei es die Gewohnheit aus der Vergangenheit, die solche "Fehler" passieren lässt.

Durch solche Fahrten sind die hoch qualifizierten Fahrzeuge nicht verfügbar, wenn sie dringend benötigt werden. "Hätten wir fünf Rettungswagen mehr, wäre das kein Problem", sagt Ihle. Doch aktuell ist die Lage eine andere. Im Landkreis Günzburg sind in Günzburg, Kleinkötz, Jettingen-Scheppach und Krumbach Rettungswagen stationiert – und das bei 130.000 Einwohnern und jährlich 900.000 Übernachtungsgästen.

Ein flexibler Rettungswagen fährt probeweise im Landkreis Günzburg

Wenn es jetzt etwa zu einem Notfall kommt, eine Klinik im Landkreis den Patienten nicht aufnehmen kann und dieser mit dem RTW etwa nach Augsburg fahren muss, tut sich in der Region eine Lücke auf. "Wir sehen den Wagen dann den ganzen Tag nicht mehr", sagt der stellvertretende Rettungsdienstleiter. Das liege daran, dass die Leitstelle in Augsburg den RTW zu Einsätzen in deren Gebiet schicken kann. Für solche Fälle gibt es aktuell im Probelauf einen Flex-RTW, der in Krumbach stationiert ist und die entsprechende Versorgungslücke schließen soll. Laut Ihle komme das Fahrzeug zwar auch auf seine Einsätze, es sei aber mehr am Rotieren und auf der Straße.

Ein weiteres Problem für den Rettungsdienst ist, dass der RTW an den Einsatz gebunden ist, wenn er einmal gerufen wurde. Das bedeutet, dass der Einsatz nicht abgebrochen werden kann, auch wenn sich andernorts eine bedrohlichere Situation aufgetan hat. In solchen Fällen müssten RTW aus anderen Regionen und Landkreisen anrücken. Da kann die Anreise auch mal 20 Minuten dauern. "Mir ist zwar noch kein Fall bekannt, aber im schlimmsten Fall kann es dann einfach schon zu spät sein", sagt Freuding.

Institut für Notfallmedizin analysiert die Situation im Rettungsdienst

Um dieses "Worst Case-Szenario" zu verhindern, wertet das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement in München regelmäßig die Situation im Rettungsdienstbereich aus. Freuding und sein Team hoffen nun, dass die Ergebnisse der aktuellen Studie belegten, dass sie mehr Rettungswagen und mehr Standorte benötigen. Denn dann können sie die Kapazität aufbauen. Der Wermutstropfen: Auch wenn das Institut dem Landkreis mehr Kapazität bewilligt, dauert es einige Zeit, bis das umgesetzt ist.

Und auch in den Köpfen der Menschen muss sich noch einiges tun. Viele rufen reflexartig nach dem "Sanka" in allen medizinischen Angelegenheiten, den es heute so gar nicht mehr gibt. Freuding erzählt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Regel zwei Sanitäter den oder die "Kranke" auf einer Trage ins nächste Krankenhaus oder zum nächsten Arzt gebracht hätten. Es gab keine Leitstellen, die Menschen alarmierten diesen Freiwilligendienst über sogenannte Meldestellen. Im Laufe der Jahrzehnte professionalisierte sich die Arbeit des BRK zunehmend, dessen Hauptaufgaben heute der Rettungsdienst und der Transportdienst sind. Doch diese Unterteilung ist vielen, auch im medizinischen Bereich, nicht bewusst.