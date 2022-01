Landkreis Günzburg

Werkmarkt Ziegler: Die Burgauer Heimat der Schrauben und Dübel

Plus Auch nach dem Wechsel in der Geschäftsführung von Bernd Böck auf Alexander Wührer behauptet sich der Burgauer Werkmarkt Ziegler weiterhin gegen die Konkurrenz.

Von Peter Wieser

„Wenn man irgendetwas irgendwo nicht bekommt – der Ziegler hat’s.“ So hat man jedenfalls in der Markgrafenstadt früher immer gesagt. 1949 von Franz und Ursula Ziegler als klassisches Eisenwarenfachgeschäft, auch für Haushaltswaren, mit Stahlhandel in der Burgauer Bleichstraße gegründet, präsentiert sich der Werkmarkt Ziegler heute in der Augsburger Straße als moderner Fachmarkt für Werkzeuge, Befestigungstechnik wie Schrauben, Dübel und Nägel, Haushaltswaren und Schlüsseldienst sowie mit dem Bereich Propangas und technische Gase. Mit dem Jahreswechsel gibt es auch einen Geschäftsführer und Besitzerwechsel: Alexander Wührer führt die Geschäfte von Bernd Böck künftig weiter.

