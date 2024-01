Landkreis Günzburg

Wie Abwanderer und Rückkehrer den Landkreis Günzburg sehen

Wieso ziehen Menschen aus dem Landkreis Günzburg weg - und was bewegt sie zur Rückkehr? Darum geht es in einer Studie der Regionalmarketing.

Artikel anhören

Was bewegt Menschen dazu, den Landkreis Günzburg zu verlassen - und vor allem: Welche Gründe haben diejenigen, die wieder herziehen, für ihre Rückkehr? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Studie, welche die Regionalmarketing Günzburg beim Institut Cima in Auftrag gegeben hat. Aktuell läuft dazu eine Online-Befragung. Doch die Regionalmarketing möchte auch mit Menschen ins Gespräch kommen.

Die Ergebnisse der Studie sollen die Grundlage für weitere Aktionen und Marketingaktivitäten bieten, erklärt Axel Egermann, der Geschäftsführer der Regionalmarketing. "Uns geht es dabei zum Beispiel darum, Annahmen zu überprüfen, von denen man bisher ausgegangen ist, ohne einen konkreten Beweis dafür zu haben. Als Beispiel nennt Egermann das Thema Kinderbetreuung im Landkreis: Wie gut oder schlecht nehmen die Befragten diesen Faktor wahr und welche Rolle spielt er für ihre Entscheidung, zu bleiben oder wegzuziehen? Weitere Aspekte, nach denen unter anderem gefragt wird, sind beispielsweise die ÖPNV-Ausstattung, Homeoffice-Angebote, aber auch das Kultur- und Freizeitangebot.

