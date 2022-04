Wie der Handel in Günzburg auf die gefallene Maskenpflicht reagiert

Plus Im Einzelhandel muss keine Corona-Schutzmaske mehr getragen werden. Die Erleichterung nimmt aber längst nicht jeder in Anspruch. Ein Streifzug durch Günzburgs Innenstadt.

Daniela Opolka schnauft schwer, wenn sie das Wort "Maske" hört. Die Verkäuferin im Günzburger Modehaus Schild trägt sie, obwohl es gesetzlich dazu keine Verpflichtung mehr gibt. Doch selbstverständlich hält sie sich an die Gepflogenheiten des Hauses. Und die Vorgabe im Modegeschäft sieht folgendermaßen aus: Diese Woche trägt das Personal noch Maske. Und ab nächster Woche ist es den Modeverkäuferinnen freigestellt, mit dem Stoffteil den Mund und die Nase zu bedecken oder aber, es bleibenzulassen. Opolka gehört zur Ohne-Maske-Fraktion. "Irgendwann reicht's mal", sagt sie am Montagnachmittag und freut sich darauf, wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen.