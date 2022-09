Wie die Caritassammlung Menschen aus dem Kreis Günzburg in der Not hilft

Der Caritasverband für die Region Günzburg und Neu-Ulm blickt besorgt auf die Entwicklung in der Unterstützung für die Caritasarbeit.

Carmen Friedrich und Julia Konradt beraten seit Anfang dieses Jahres Menschen in Not für den Caritasverband in der Region Günzburg und Neu-Ulm. Die beiden Beratungsstellen der Sozialberatung sind derzeit gefragter denn je und es können nicht alle Anfragen abgearbeitet werden. Durch den Krieg in der Ukraine und die deutliche Verteuerung von Lebensmitteln und Energie, kommen immer mehr Menschen in eine wirtschaftliche Schieflage.

Friedrich und Konradt nehmen sich der Themen an und versuchen eine gute Lösung zu finden. Oft hilft das Leserhilfswerk Kartei der Not aus, um eine Notlage zu beseitigen, oder es wird auf Gelder aus der Caritassammlung zurückgegriffen. Doch die Spendensammlungen sind schon seit Jahren stark rückläufig und beschneiden die soziale Hilfe.

Auch die Günzburger betreuen viele Familien, die nicht weiterwissen

"Aktuell kümmere ich mich um viele Fälle, bei denen Familien nicht mehr weiterwissen", berichtet Carmen Friedrich, die für den Landkreis Günzburg zuständig ist. Sie kommt gerade aus der Beratung mit einer Mutter von vier Kindern. Die Dame hat Probleme im Umgang mit Behörden, ergänzt sie. Wie so viele Menschen, die zu ihr kommen, versteht auch die vierfache Mutter nicht, was in den Schreiben von Behörden von ihr gefordert wird. Deshalb habe sie versäumt, einen Folgeantrag auf Sozialleistungen zu stellen. Die Folge: Nun ist die Mutter mit der Miete im Rückstand und ihr wurde der Strom abgestellt. Außerdem wurden keine Krankenkassenbeiträge bezahlt, sie ist also momentan nur "notversichert". Die Möbel in ihrer Wohnung seien teilweise kaputt, weil sie seit Monaten nur von Kindergeld lebt; der Kühlschrank ist leer und die Kinder brauchen wärmere Kleidung.

Carmen Friedrich (Landkreis Günzburg) und Julia Konradt (Landkreis Neu-Ulm, von links) arbeiten als Sozialberaterinnen für den Caritasverband für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm und helfen Menschen in Not. Foto: Mathias Abel

Hilfe durch Sozialberatung bedeutet oft einen mühsamen Weg

Eine Verbesserung der Lebenssituation gehe nur Schritt für Schritt. "Wir helfen ihr nach und nach ihre Dinge wieder geordnet zu bekommen. Als Erstes versorgen wir sie über unseren Tafelladen mit Lebensmitteln", erklärt Friedrich. Unterlagen müssen sortiert und ausgewertet werden, man stehe bei Antragstellungen zur Seite und telefoniere mit der Krankenkasse, um eine Ratenzahlung zu vereinbaren. In Zusammenarbeit mit der Kleiderkammer wurde die Frau mit Kleidung für die Kinder versorgt und es wurden im Jobcenter die zuständigen Stellen informiert. Zudem werde ein Antrag bei einer Stiftung gestellt, damit die angefallenen Stromschulden beglichen werden können. In Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen begleitet der Caritasverband die Familie bis sich die Lage wieder gebessert hat. "Das ist ein konkreter Fall von hunderten, die jährlich in beiden Landkreisen Hilfe benötigen", sagt Friedrich.

Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverbands der Region Günzburg und Neu-Ulm, hofft auf eine Spendenzunahme bei den Caritassammlungen. Foto: Bernhard Weizenegger

Die beiden Beratungsstellen werden aus kirchlichen und kommunalen Mitteln finanziert. Die Sammlungsmittel sind ein wichtiger Baustein in der Finanzierung der beiden Stellen. Doch seit Jahren gehen die Spenden zurück. "Wegen der Corona-Pandemie ist das Spendenaufkommen bei den Caritassammlungen bereits stark zurückgegangen", sagt Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverbandes für die Region Günzburg und Neu-Ulm. Seit Jahren gehen schon die Spenden zurück. Die Kirchenkrise trage ihren Teil dazu bei. Und nun bestimme die kriegsbedingte Energiekrise und hohe Inflation das Denken, sagt Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg. "Wenn alle, die viel und noch mehr haben, etwas abgeben, dann schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass die Menschen in Not nicht noch mehr ausgegrenzt werden." (AZ)

Zweimal im Jahr rufen die Kirchengemeinden und die Caritas zur Caritassammlung auf. Die kommende Herbstsammlung findet in dieser Woche bis zum 2. Oktober statt.