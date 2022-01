Wie die Gemeinden im Landkreis Günzburg mit Kampfhunden umgehen

Plus Ein Hundehalter war in Günzburg vor Gericht, weil eines seiner Tiere einen Hund tödlich verletzt hatte. Wie häufig kommt es zu solchen Vorfällen?

Vor Kurzem musste ein Hundehalter 1350 Euro zahlen, weil seine Olde English Bulldogge einen Chihuahua mehrfach gebissen hatte, sodass der kleine Hund später starb. Das hatte das Amtsgericht Günzburg entschieden. Laut Ordnungsamt sei eine vollständige Untersagung der Haltung seiner Hunde schwierig, da eine Olde English Bulldogge kein gelisteter Kampfhund sei. Es ist kein Einzelfall.