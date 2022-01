Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

Wie die Kirche im Kreis Günzburg mit jungen Menschen Wege sucht

Jugendpfarrer Daniel Rietzler ist für die Jugendarbeit in den Dekanaten Günzburg und Neu-Ulm zuständig. Zugleich ist er Religionslehrer und Schulseelsorger in Wettenhausen. Das Foto zeigt ihn im Klostermuseum.

Plus Der katholische Jugendpfarrer Daniel Rietzler ist für die Dekanate Günzburg und Neu-Ulm zuständig. Ein Gespräch über Chancen in der Krise und Papst Johannes Paul II.

Von Till Hofmann

Das bayerische Kabarett-Urgestein Gerhard Polt hat im November in Günzburg Heiterkeit hinter den FFP2-Masken des Publikums ausgelöst, als er im Forum am Hofgarten einen indischen Aushilfspfarrer mimte. Wichtigster Bestandteil des gespielten Geistlichen war dessen radebrechendes Englisch. Der Befund des frommen Mannes aus Indien war eindeutig. Er sei zwar der Schäfer. Aber in Bayerns Kirchen seien keine Schafe mehr. Alles "empty" – leer.

