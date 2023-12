Wie Familien nach einer Trennung Weihnachten meistern können

Heilig Abend ist nach einer Trennung der Eltern für alle Beteiligten eine Herausforderung. Wie man es lösen kann, weiß die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung.

Vater und Mutter verbringen Heilig Abend jährlich abwechselnd mit ihren Kindern, feiern getrennt voneinander je ein Fest mit ihnen oder haben verschiedene Feiertage untereinander aufgeteilt: Wie Familien nach einer Trennung die Weihnachtszeit verbringen, kann ganz unterschiedlich aussehen. „Viele Eltern geraten unter Druck, wenn sie eigenen oder fremden Idealvorstellungen hinterherhecheln. Auch Schuldgefühle hindern getrennt lebende Eltern manchmal daran, den Blick auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Stärkung und die Akzeptanz der Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen“, sagt Artur Geis von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Günzburg, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört. Was hilft, ist die Erkenntnis, dass Weihnachten nicht perfekt sein muss, um schön zu sein – und dass Familien gute Wege finden können.



Am besten setzen sich getrennte Eltern mit ausreichend Vorlauf mit der Gestaltung der Weihnachtszeit auseinander, heißt es in einer Pressemitteilung. Andernfalls könnte es passieren, dass die Frage, bei wem gemeinsame Kinder Weihnachten verbringen, die Vorweihnachtszeit überschattet. Schön werde diese dann, wenn die gefundene Lösung für Kinder und beide Elternteile in Ordnung sei. Letztendlich sollten die Eltern bestimmen und es dem Kind ersparen, sich zwischen beiden Elternteilen entscheiden zu müssen. Bei ihrer Entscheidung sollten sie sich an den Bedürfnissen des Kindes orientieren und weniger daran, was für die Eltern gerecht erscheint, so der Erziehungsberater.

Die kleinen Dinge in der Weihnachtszeit schätzen

Die Situation um Weihnachten könne bei Eltern viel Druck auslösen. Es könne schwierig und traurig sein, das Fest nicht so wie früher oder wie andere Familien feiern zu können oder die Weihnachtszeit ohne seine Kinder verbringen zu müssen. Diese negativen Gefühle seien auch in der vermeintlich frohen Weihnachtszeit berechtigt. Vielen Eltern hilft es, sich Zeit für sich zu nehmen, eigene Erwartungen herunterzuschrauben und zu versuchen, die kleinen Dinge in der Weihnachtszeit zu schätzen.

Gleichzeitig sollten sich getrennte Partner bewusst machen, dass die Situation auch für den anderen Elternteil schwierig ist. Auf der Basis eines gegenseitigen Verständnisses könnten besser gemeinsame Lösungen gefunden werden. Am Ende zählt, was beide teilen: die Liebe für ihr Kind. Weihnachten ist dann vielleicht nicht perfekt für jeden, aber trotzdem schön.

In Günzburg und Krumbach helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Der Standort Leipheim befindet sich in der Spitalhalde 10, Telefon 08221/206780, E-Mail: eb.guenzburg@kjf-kjh.de Der Standort Krumbach in der Robert-Steiger-Straße 5, ist telefonisch erreichbar unter 08282/3936 oder per E-Mail eb.krumbach@kjf-kjh.de (AZ)

