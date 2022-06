Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Wie gut werden Schulen im Kreis Günzburg digital ausgestattet?

Plus Zeigt her eure Tablets! Beim Thema Digitalisierung haben Schulen im Landkreis noch Optimierungsbedarf. Doch das soll jetzt geändert werden.

Von Walter Kaiser

Die Digitalisierung an den weiterführenden Schulen des Landkreises soll vorangetrieben werden. In den kommenden eineinhalb Jahren, so ist der Plan, erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Realschulen, der Gymnasien und der Berufsschulen in der Trägerschaft des Landkreises ein eigenes Endgerät. Im Landratsamt ist Matthias Kiermasz für das Projekt zuständig. Im Schulausschuss des Kreistags erklärte er, insgesamt gehe es um etwa 6000 Schülerinnen und Schüler. Für die geplante technische Ausrüstung dieser großen Zahl von Nutzern sei "ein mittlerer sechsstelliger Betrag" notwendig. Die Mitglieder des Ausschusses waren sich einig, dass dieses Geld in vielerlei Hinsicht gut angelegt sei – nicht zuletzt im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, wie Landrat Hans Reichhart betonte.

