Landkreis Günzburg

vor 49 Min.

Wie lebendig ist Offingen? Ein Vitalitäts-Check soll es herausfinden

Plus Für den Markt soll es einen "Vitalitäts-Check" geben, für den Ortsteil Schnuttenbach ein Innenentwicklungskonzept. Welche Rolle dabei der Flächenverbrauch spielt.

Von Peter Wieser

In zeitlicher Verbindung mit einem Innenentwicklungskonzept für den Ortsteil Schnuttenbach unterzieht sich Offingen einem sogenannten Vitalitäts-Check. In der Sitzung des Marktgemeinderats am Montag erläuterte Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer + Hasse aus Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) den Inhalt und die Vorgehensweise: Ziel des bayernweiten Analyseinstruments zur Innenentwicklung sei es, vorhandene Potenziale zu ermitteln und aufzubereiten. Daurer bezog sich zunächst auf das bayerische Landesplanungsgesetz und auf das Landesentwicklungsprogramm Bayern. Darin heißt es unter anderem: Bei erstmaliger planerischer Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich sei eine Begrenzung anzustreben, in den Siedlungsgebieten seien vorhandene Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen seien zulässig, wenn solche nicht zur Verfügung stünden.

