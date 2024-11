Wie Leserinnen und Leser das gastronomische Angebot in ihrer Heimat bewerten

Das gastronomische Angebot im Landkreis Günzburg ist in manchen Kommunen sehr gut, in anderen wiederum durchwachsen bis gar nicht vorhanden. Das zeigen unter anderem die Rückmeldungen auf unsere aktuelle Frage der Woche. Anlässlich der gastronomischen Entwicklung in der Günzburger Innenstadt wollten wir wissen, wie unsere Leserinnen und Leser das Angebot in ihrer Heimatstadt oder -gemeinde bewerten. Unter anderem hat uns Leserin Marion Bohl aus Aichen im südlichen Landkreis geschrieben: „Leider ist hier in der Gegend die Gastronomie sehr schlecht aufgestellt. Mittagessen Fehlanzeige.“ Am Wochenende gebe es ein Angebot mit dem Bistro, das sei nachmittags und abends eine Anlaufstelle. „Wir würden sehr gerne mal zum Mittagessen in der näheren Umgebung gehen, wo man auch ohne Auto hinkommt, da wir auch gerne mal ein Bier zum Essen trinken“, so die Frau aus dem Ortsteil Obergessertshausen.

