Wie Menschen in Weihnachtsstimmung kommen, die oft mit Leid konfrontiert sind?

Plus Wir haben einen Notfallsanitäter, einen Bestatter und einen Gerichtsvollzieher gefragt, wie sie die Vorweihnachtszeit und die besinnlichen Feiertage erleben.

Von Felix Gnoyke

Duftende Plätzchen, geschmückte Tannenzweige und Weihnachtsmärkte – so schön und besinnlich könnte die Vorweihnachtszeit sein. Doch für manche ist es der pure Stress: Organisieren, Geschenke kaufen, Verwandtenbesuche planen. Und dann gibt es noch die, die an den Feiertagen arbeiten müssen und in ihrem Berufsalltag oft mit Leid konfrontiert sind. Sei es Schmerz, Trauer, Verzweiflung oder Wut. Wie kommen diese Menschen in Weihnachtsstimmung?

