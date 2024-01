Landkreis Günzburg

25.01.2024

"Wie mit Tieren in der Kälte": Vorwürfe nach Razzia in Techno-Club

Plus Gäste sollen während der Durchsuchungsaktion im Kreis Günzburg in Partykleidung bei Minusgraden gefroren haben. 59 Verfahren könnten am Ende einzeln vor Gericht landen.

Von Sophia Huber

Für die Polizei war es ein außergewöhnlich großer Einsatz, für die Gäste eine mindestens genauso ungewöhnliche Partynacht: Wie berichtet, haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West vor knapp zwei Wochen 165 Besucherinnen und Besucher eines Clubs im südöstlichen Landkreis kontrolliert. Das Ergebnis: Rund ein Drittel der Gäste hatte Drogen dabei, insgesamt ermittelt die Kripo gegen 59 Tatverdächtige. Unter anderem fand die Polizei szenetypische Betäubungsmittel wie Ecstasy, LSD, Amphetamin oder Kokain. Mehrere Stunden dauerte die Durchsuchungsaktion. Inzwischen haben sich Gäste zu Wort gemeldet, die den Einsatzkräften vorwerfen, dass sie mehrere Stunden lang draußen bei Minusgraden frieren mussten. Sie hätten während der Aktion nicht einmal ihre Jacken aus dem Club holen dürfen.

Unter anderem schreibt eine Leserin zur Berichterstattung unserer Redaktion: "Wie mit Tieren in der Kälte. Top Einsatz." Eine andere meldet sich und schildert, dass die Gäste "alle, egal ob sie Drogen dabeihatten oder nicht", mehrere Stunden bei minus zehn Grad draußen stehen mussten, nicht auf die Toilette oder sich etwas zu trinken holen durften. Was ist dran an diesem Vorwurf?

