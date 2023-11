Wie Radler sicher und sturzfrei durch die kalte Jahreszeit kommen

Schlechtes Wetter und schlechte Sicht stellen Radelnde im Herbst vor große Probleme. Das Landratsamt empfiehlt mehr als nur funktionierende Lichter.

Radfahren im Herbst kann durch Nässe, Kälte und Dunkelheit zu einer großen Herausforderung werden. Da ist schnell mal ein Unfall passiert, erst am Sonntag prallte ein 85-jähriger Mann bei einem Sturz in Günzburg mit dem Kopf auf den Radweg auf und verletzte sich im Gesicht. Das ist aber kein Grund, das Rad für mehrere Monate stehen zu lassen. Das Mobilitätsmanagement am Landratsamt Günzburg gibt Tipps, wie Radfahrer sicher und sturzfrei durch die kalte Jahreszeit kommen.

Sehen und gesehen werden: Ein funktionierendes Fahrradlicht und Reflektoren sind laut Mobilitätsmanagement unerlässlich. Radlern wird geraten, die Funktionstüchtigkeit des Fahrradlichts regelmäßig zu überprüfen, damit sie auch an den kürzer werdenden Tagen und bei bedecktem Himmel gut gesehen werden. Die Verwendung von Reflektoren an Rucksäcken, Helmen und reflektierenden Bändern an Armen und Beinen kann die Sichtbarkeit zusätzlich erhöhen.

Schutz des Kopfes bei Kälte und Nässe: Radfahrerinnen und Radfahrer sollten unter dem Fahrradhelm ein Stirnband oder eine Mütze tragen, um sich vor den unangenehmen Auswirkungen von Kälte und Nässe zu schützen. Auf keinen Fall sollte jedoch der Fahrradhelm durch eine Mütze ersetzt werden, da diese keinen ausreichenden Schutz bietet, warnen die Experten am Landratsamt.

Vorsicht Radler: Unter nassem Laub lauern rutschige Oberflächen

Rutschgefahr auf glatten Oberflächen: Unter nassem Laub und auf verschmutzten Straßen lauern rutschige Oberflächen, die den Bremsweg verlängern können. Eine vorausschauende und vorsichtige Fahrweise sowie die Reduzierung der Geschwindigkeit helfen, diese Hindernisse sicher zu meistern.

Wechselhaftes Herbstwetter meistern: Das Wetter in den Herbstmonaten ist sehr unberechenbar. Neben Kälte, Wolken und Regen kann auch plötzlich die Sonne durch die Bäume blitzen. Radfahrer sollten darauf vorbereitet sein und bei tiefstehender Sonne oder schlechtem Wetter eine Fahrradbrille tragen, um sich vor Sonneneinstrahlung und Fahrtwind zu schützen.

Regelmäßiger Fahrrad-Check: Das Mobilitätsmanagement empfiehlt, das Fahrrad regelmäßig zu überprüfen. Es lohne sich, die Bremsen auf abgenutzte Beläge zu überprüfen, denn Nässe und Schmutz auf der Felge könnten wie Schmirgelpapier wirken. Auch die Kette sollte beim Check nicht vergessen werden, denn Regen und Spritzwasser können das Schmiermittel von der Kette spülen. Scheinwerfer und Reflektoren verschmutzen bei Regen schnell und sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Schutzbleche seien zwar nicht vorgeschrieben, könnten aber gerade in der nasskalten Jahreszeit helfen, sauber und trocken ans Ziel zu kommen. (AZ)