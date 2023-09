Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

So steht es um das Grundwasser im Landkreis Günzburg

Plus Wasser kostet nichts. Gezahlt werden müssen lediglich Gebühren für die Bereitstellung. Wie lange das noch bei stetig sinkendem Grundwasserpegel so ist, bleibt fraglich.

Von Ralf Gengnagel

Wir schwimmen darin, kochen damit, trinken es, brauchen es zum Wäschewaschen, oder um den Garten zu gießen. Wasser schien lange Zeit unendlich ergiebig und seine Quellen unerschöpflich zu sein. Doch mit dem Klimawandel und den einhergehenden Trockenzeiten häufen sich Meldungen rund um Grundwasserknappheit. Wie steht es um das Grundwasser im Landkreis Günzburg und hat man im Blick, wie viel Grundwasser entnommen wird?

Wegen der zu geringen Niederschläge weist die Grundwasserneubildung der vergangenen 20 Jahre in Bayern laut dem Niedrigwasser-Informationsdienst ein Defizit von 16 Prozent auf. Durch die zuletzt aufgetretenen Trockenjahre kann dieses Defizit nicht durch einzelne regenreiche Monate ausgeglichen werden, erklärt Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth. Bei Starkregen fließe das Wasser direkt an der ausgetrockneten Oberfläche wieder ab. Die kühle Witterung des Frühjahrs sowie die ergiebigen Regenfälle bis Anfang Mai hatten vor der niederschlagsarmen Zeit im Frühsommer die Situation der Grundwasserpegel entspannt. Das Gleiche gelte für die lokalen Niederschläge und Gewitter in den Monaten Juli und August, die zu einer leichten Erholung in den oberflächennahen Grundwasserleitern geführt haben.

