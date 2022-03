Wieder brennt ein Container in Jettingen

In der Jettinger Mühlstraße wird durch die Flammen ein Container in Mitleidenschaft gezogen. Ganz ähnlich lief das vor einigen Tagen schon einmal ab.

Erneut hat in Jettingen am Montagabend ein Container gebrannt. Über die Integrierte Leitstelle wurde der Brand des Altpapiercontainers in der Mühlstraße gemeldet. Die Flammen griffen auch auf einen danebenstehenden Altkleidercontainer über. Die Feuerwehr Scheppach musste nach dem Ablöschen des Feuers beide Container aufflexen, um letzte Glutnester abzulöschen.

Schon im Februar brannte ein Container in Jettingen

Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Bereits Ende Februar hatte am ehemaligen Jettinger Volksfestplatz ein Container gebrannt. Damals wurde ebenfalls ein weiterer Container in Mitleidenschaft gezogen. Zur Feststellung der Brandursache haben die Beamten der Polizei Burgau die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)