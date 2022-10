Wiesmüller-Schwab mag nicht mehr für die CSU in den Bezirkstag

Plus Warum die CSU-Listenkandidatin von 2013 und 2018 auf eine neuerliche Bewerbung verzichtet. Und wer sich hinter der sogenannten Findungskommission der Partei verbirgt.

Sie war es, als Altlandrat Hubert Hafner noch amtierte, sie ist es auch bei Nachfolger Hans Reichhart, Landrat seit Frühjahr 2020: seine Stellvertreterin. Sie war es nicht unter dem Günzburger CSU-Kreisvorsitzenden Alfred Sauter, aber sie ist es bei Nachfolger Reichhart: stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende. Sie war es 2013 und 2018: Listenkandidatin der Partei und bereit für den Einzug in den schwäbischen Bezirkstag. Das hat zweimal nicht geklappt. Und jetzt will sie es nicht mehr sein: Mit Monika Wiesmüller-Schwab muss die CSU nicht mehr rechnen, wenn es um eine Kandidatur für den Bezirkstag geht.