Wir suchen das schönste Osterei im Landkreis Günzburg

Pinsel, Stifte und Eierfarben raus: Wir suchen die kreativsten Ostereier im Landkreis. Schicken Sie uns gerne ein Foto zu. So können Sie beim Voting mitmachen.

Ostereier suchen, das ist ein Brauch, der Erwachsenen oft noch genauso viel Spaß macht wie Kindern. Manchmal ist es aber sogar noch schöner, wenn diese gemeinsam vor den Osterfeiertagen gestaltet und bemalt werden. Dabei gibt es noch viel mehr Möglichkeiten als die klassischen Eierfarben. Egal, ob knallbunt oder elegant, ob mit Stickern beklebt oder feinen Filzstiften bemalt, ob mit spezieller Wachstechnik oder anderen kreativen Methoden verziert: Diese Liebe und Mühe wollen wir würdigen und suchen daher das schönste Osterei 2024 im Kreis Günzburg.

Wir wollen die aufwendig, lustigen, liebevoll gestalteten Eier unserer Leserinnen und Leser sehen. Schicken Sie uns dafür gerne ein Foto vom Ei, wer möchte, darf auch selbst als Künstler oder Künstlerin mit aufs Foto. Bis Montagabend, 25. März, können Sie uns ein Bild zukommen lassen – noch genug Zeit, um die Vorbereitungen zu treffen. Die Abstimmung über das schönste und kreativste Ei läuft dann über ein Onlinevoting auf unserer Internetseite, das in der Karwoche startet und bis Ostermontag gehen soll. Dort können Sie selbst für ein Eierbild abstimmen. Danach steht fest, welches Osterei 2024 das schönste im ganzen Landkreis ist. Natürlich gibt es für den oder die Gewinner auch einen Preis – und zwar eine Alpaka-Wanderung für die ganze Familie (4 Personen) im Wert von 50 Euro, gesponsert von Familie Krauß von "Alpakas im Donaumoos" in Riedhausen.

Ostereifoto mit Namen des Fotografen per E-Mail an die Redaktion

Das sind die Regularien: Schicken Sie uns per E-Mail ein Bild ihres Ostereis mit dem Kennwort "Osterei" an unsere Redaktions-E-Mail-Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Teilen Sie uns Ihren Wohnort mit und schreiben Sie gerne ein oder zwei Sätze zu ihrem gestalteten Ei: Werden die Ostereier in Ihrem Haus jedes Jahr gleich gefärbt? Wer hilft alles mit? Welche Technik verwenden Sie gerne? Sollten Personen mit auf dem Bild zu sehen sein, schreiben Sie bitte auch die Namen dazu, diese sollten außerdem einverstanden mit der Veröffentlichung sein.

