Wird es das Deutschlandticket weiterhin für Schüler geben?

Plus Sollte das 49-Euro-Ticket in Zukunft teurer werden, würden auf den Kreis mehr Kosten bei den Schülertickets zukommen. Der Landrat fordert Planungssicherheit.

965 Schülerinnen und Schüler, die im Kreis Günzburg eine weiterführende Schule besuchen und deren Fahrkarte weniger als 49 Euro kostete, bekommen seit dem 1. Mai das bundesweit gültige Deutschlandticket. Die freiwillige Leistung wurde bis zum 31. Dezember 2023 befristet.

Der Kreisausschuss beschäftigte sich nun erneut mit dem Thema der Schülerbeförderung, da bisher nicht geklärt ist, ob das 49-Euro-Ticket auch nach dem 30. April 2024 fortgesetzt wird. Das Verkehrsministerium erklärte kürzlich, nach 2025 sei ein neues Gesetz nötig, um die "weitere Finanzierung" des 49-Euro-Tickets "dauerhaft zu sichern". Das bedeutet konkret: Das Ticket könnte künftig mehr als 49 Euro kosten. Sollte der Tarif etwa auf 69 Euro angehoben werden, damit rechnet der Fahrgastverband Pro Bahn, würde die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg, deren Fahrtkosten unter diesem Betrag liegen, auf rund 1900 ansteigen.