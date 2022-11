Wirtschaftslage im Kreis Günzburg ist schlimmer als im Corona-Lockdown

Plus 68 Prozent der befragten Firmen aus dem Landkreis Günzburg erwarten, dass sich die Geschäftslage weiter verschlechtern wird. Was gefordert wird, um die Talfahrt zu stoppen.

Eine Abwärtsspirale, die tiefer geht als in den schlimmsten Corona-Phasen. So würde Geschäftsmann Hermann Hutter die aktuelle Lage der Unternehmen im Landkreis Günzburg beschreiben. Hutter ist nicht nur Geschäftsführer der gleichnamigen Firma für Büro und Lifestyle, sondern auch Regionalvorsitzender der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben und Vizepräsident des Handelsverbands Deutschland.