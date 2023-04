Wohngeld soll auch im Landkreis Günzburg steigen

Mehr Wohngeldberechtigte und mehr Wohngeld soll es in diesem Jahr geben. Wie die Zahlen konkret im Kreis Günzburg aussehen werden, ist noch unklar.

Die letzte gemessene Zahl der Wohngeldempfangenden ist vom 31. Dezember 2021. Damals gab es im Kreis Günzburg 320 mit Wohngeld unterstützte Haushalte. Sie bekamen im Schnitt 144 Euro pro Monat, insgesamt 0,55 Millionen Euro im Jahr. Wie sich das nun weiterentwickelt, dafür gibt es Schätzungen und Hochrechnungen. Die Bundesregierung geht von bundesweit insgesamt zwei Millionen Haushalten aus, die auf der Basis der Neuregelung 2023 einen Anspruch haben, Ende 2021 waren es 572.535. Bleibt der Anteil der Haushalte im Kreis Günzburg an der Zahl der im Bund geförderten Haushalte unverändert bei 0,06 Prozent, wären das rund 1100 Haushalte oder 800 mehr als heute.

Mit bisher 144 Euro monatlich unter dem Bundesdurchschnitt

Der Blick in die Zukunft ist auf der sehr variablen Datenbasis nicht so einfach, wenn es gilt, die Ankündigungen in Bezug zur Realität zu setzen. Die Ankündigung heißt: ''Der Wohngeldbetrag wird sich 2023 voraussichtlich um durchschnittlich rund 190 Euro pro Monat erhöhen. Er steigt von durchschnittlich rund 180 Euro pro Monat (ohne Reform) auf rund 370 Euro pro Monat'', rechnet die Pressemitteilung der Bundesregierung vor. ''Insgesamt wird das Wohngeld im Durchschnitt aller bisherigen Empfänger im Zusammenspiel aller Reformbausteine – Heizkostenkomponente, Klimakomponente und allgemeine Leistungserhöhung – mehr als verdoppelt.'' Und die Zahl der Wohngeld-Haushalte soll auf zwei Millionen steigen.

Bald Wohngeld für 1100 Haushalte?

Im Kreis Günzburg lag das ausbezahlte Wohngeld bis Ende 2021 im Schnitt bei 144 Euro pro Monat und damit bis jetzt unter dem Bundesdurchschnitt, den das Ministerium angibt. Auf dieser Basis hochgerechnet könnte der neue Schnitt damit bei 296 Euro monatlich liegen. Wenn dann aber gleichzeitig die Zahl der Wohngeldbeziehenden tatsächlich auf rund 1100 Haushalte ansteigt, müssen sich Bund und Land allein für den Kreis Günzburg in diesem Jahr auf circa vier Millionen Euro Ausgaben für 2023 einstellen, statt bisher 0,55 Millionen Euro wie Ende 2021. (AZ)