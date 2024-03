Wohnungsnot im Kreis Günzburg: Wenn die Obdachlosigkeit droht

Plus Im Landkreis Günzburg fehlen Wohnungen für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Betroffene erzählen von ihrer Angst, kein Dach mehr über dem Kopf zu haben.

Immer mehr Menschen finden keine geeignete Wohnung und leben auch im Kreis Günzburg im Schatten der Obdachlosigkeit. Die Beraterinnen der Fachstelle Auswege vom Katholischen Verband für soziale Dienste (SKM) betreuen solche Schicksale. Unsere Redaktion stellt drei Betroffene vor, die unter extremen Bedingungen um ihre Existenz kämpfen. Es ist die dramatische Geschichte eines obdachlos gewordenen Architekten, der wegen seiner Wohnungslosigkeit beinahe zu Tode kam, die eines Lageristen, der sogar inoffiziell bei seiner Mutter im Seniorenheim lebte, und die einer Verkäuferin, deren Möbel in der Garage stehen.

Über 30 Jahre lang sei er Architekt gewesen, sagt Walter P., als er über sein Schicksal spricht. Das Drama habe für den 64-Jährigen vor gut zehn Jahren begonnen, als er aufgrund einer chronischen Erkrankung seinen Arbeitsplatz verlor und altersbedingt auch nie mehr einen bekommen habe. Die Ehe ging in die Brüche, das Eigenheim konnte nicht gehalten werden. Für etwa 330 Mietwohnungen habe er sich beworben – bei fehlendem Einkommen hieß das jedes Mal: Fehlanzeige. "Da habe ich die Flucht nach vorne gewagt und 2020 meinen alten Wohnwagen aktiviert und bin mit dem auf einem Campingplatz gelandet", erzählt er.