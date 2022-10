Wollen die Kreiskliniken den Reinigungsdienst auslagern?

Der DGB-Kreisverband will mit Sorge um die Hygienebedingungen wissen, was an den Gerüchten dran ist. Klinikvorstand Stefan Starke gibt Entwarnung.

Gerüchte, dass der Reinigungsdienst in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ausgelagert werden soll, machen derzeit die Runde. Die Günzburger Vorsitzende der für die Krankenhausbeschäftigten zuständigen Gewerkschaft Verdi, Helga Springer-Gloning, berichtete dem DGB-Kreisvorstand Günzburg in seiner jüngsten Sitzung, dass diese Pläne bei den betroffenen Beschäftigten zu großer Verunsicherung führen.

Für Brigitte Gall von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) handelt es sich hier um eine Frage, die für alle Landkreisbürgerinnen und -bürger sehr wichtig ist. Es gehe für die Bürger schließlich um "ihre Kreiskliniken" und darum, welchen Stellenwert man der Hygiene in den Kreiskliniken einräumt. Denn für deren Qualität ist das Reinigungspersonal schließlich maßgeblich mitentscheidend. Nach Ansicht von Helga Springer-Gloning steht fest: Eine solche Auslagerung hat ausschließlich den Zweck, die Löhne und die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Beschäftigten zu verschlechtern.

Auslagerung trifft die Schlechtverdienenden

Die Verdi-Vorsitzende stellt folgende Fragen: Ist an den Gerüchten was dran? Falls ja, welche Bereiche sollen betroffen sein? Wissen die Verwaltungsrätinnen und -räte der Kreiskliniken, dass an anderen Krankenhäusern der Reinigungsdienst wieder rekommunalisiert worden ist, weil mit Auslagerungen schlechte Erfahrungen gemacht worden sind? Empfinden es der Verwaltungsrat der Kreiskliniken und der Kreistag nicht als zynisch, in der Corona-Krise den Klinikbeschäftigten demonstrativ Beifall zu klatschen, um ihnen dann, kurz danach, als "Belohnung", die Löhne zu kürzen? Maria Witiuk von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass diese Maßnahme diejenigen Beschäftigten treffe, die sowieso schon am unteren Ende der Einkommensskala stehen.

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning sind hier offensichtlich wieder einmal "als Unternehmensberater getarnte Betriebswirtschaftsjunkies" am Werk, die nur auf Zahlen starren. Ihnen seien Faktoren wie Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit, Identifikation mit der Einrichtung, in der jemand arbeitet, oder Betriebsklima völlig gleichgültig. Der DGB-Kreisvorsitzende sagt weiter: "Es ist nicht einzusehen, warum die Beschäftigten die Zeche für eine verkorkste Krankenhauspolitik von Bund und Land zahlen sollen." Denn darin liege die Hauptursache für die Defizite der Kliniken. Die Mitglieder des DGB-Kreisvorstandes fordern den Landrat Hans Reichhart und Klinikvorstand Stefan Starke auf, öffentlich klarzustellen, was an den Gerüchten dran ist. Der DGB-Kreisvorstand Günzburg erwartet außerdem von den Kreistagsfraktionen der demokratischen Parteien und von den bereits nominierten oder potenziellen Landtagskandidatinnen, dass sie klar und eindeutig darlegen, welche Position sie in dieser Frage einnehmen. Darauf hätten die Wählerinnen und Wähler einen Anspruch.

Klinikvorstand Starke gibt Entwarnung

Inzwischen liegt eine Stellungnahme von Klinikvorstand Stefan Starke vor, die der DGB-Kreisvorstand eingefordert hatte. Demnach gibt es für das Reinigungspersonal vorerst Entwarnung, wie Starke schreibt: "Der Verwaltungsrat der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach hat in seiner letzten Sitzung am 20. September einstimmig darüber entschieden, dass die jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reinigungsdienstes in den Kreiskliniken im aktuell geltenden Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes beschäftigt bleiben." Dies habe Vorstand Stefan Starke auch im Rahmen der in der vergangenen Woche stattgefundenen Mitarbeiterkonferenz an die Beschäftigten klar kommuniziert. (AZ)