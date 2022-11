Landkreis Günzburg

24.11.2022

Zahl der Diebstähle im Kreis Günzburg steigt – alles nur Einzelfälle?

Plus Voraussichtlich wird die Diebstahlstatistik für 2022 im Landkreis nicht höher sein als vor Corona. Doch es gibt eine beunruhigende Häufung von bestimmten Taten.

Ortsschilder, Baustellenkabel, Winkelschleifer, Benzinkanister, Rasenmäher, Autoscheinwerfer, elektrische Geräte, Pferdegeschirr, 25 Gitarren. Diese Dinge sind nur ein Teil des Diebesgutes, das in den vergangenen Wochen im Landkreis Günzburg gestohlen wurde. Oft ist bei den Diebstählen und Einbrüchen ein hoher Schaden entstanden, in manchen Fällen ist der Geldschaden nicht allzu hoch: Aber man fragt sich dennoch, was ein Dieb mit Pferdezaumzeug oder einem Biertisch anfangen will? Der Großteil der Taten war mit Einbrüchen in öffentliche Gebäude verbunden.

