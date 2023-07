Zahl der Pflegebedürftigen im Kreis Günzburg steigt

Plötzlich pflegebedürftig – was tun? Die AOK Günzburg hat eine Informationsveranstaltung durchgeführt und hat gute Tipps für Angehörige Pflegebedürftiger.

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, stellen sich den Angehörigen unvermittelt viele Fragen. Zum Thema Pflege hat die AOK Günzburg daher gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Günzburg und der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

„Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist über die Jahre hinweg gestiegen“, berichtet Werner Gloning, alternierender Beiratsvorsitzender bei der AOK in Günzburg. Für rund 8600 Pflegebedürftige gibt es derzeit Leistungen von der Pflegekasse der AOK in Günzburg, welche auch die Landkreise Dillingen und Neu-Ulm betreut. Das ist ein Plus von über 40 Prozent im Fünf-Jahresvergleich. Bayernweit erhalten gut 262.000 AOK-Versicherte Pflegeleistungen, hier ergibt sich eine Steigerungsrate von 28 Prozent.

Oft pflegen die Familien ihre Angehörigen

„Angehörige sind eine tragende Säule in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen – deren Engagement gilt es, angemessen wertzuschätzen und weiterhin mit bedarfsgerechten Leistungen der Pflegekassen umfassend zu unterstützen“, macht sich Werner Gloning für die pflegenden Angehörigen stark. Mehr als 5100 Versicherte der AOK Günzburg werden derzeit zu Hause gepflegt, davon befinden sich 835 in den höchsten Pflegegraden 4 oder 5 mit entsprechend hohem Betreuungsbedarf. Damit Pflege Angehörige nicht überfordert und nicht nur die Pflegequalität, sondern auch die Lebensqualität für beide Seiten stimmt, benötigen Pflegende eine optimale Unterstützung. Die AOK bietet nicht nur eine individuelle Pflegeberatung, sondern übernimmt auch Leistungen der pflegerischen Versorgung wie beispielsweise Hilfe bei der Körperpflege, der Ernährung und der Mobilität sowie Unterstützung bei der Haushaltsführung. „Wichtig ist auch, dass sich Pflegepersonen Auszeiten gönnen“, rät Werner Gloning. So können die sogenannte Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege für Pflegepersonen freie Zeit schaffen. Angebote der Tages- oder Nachtpflege ermöglichen ebenfalls Freiräume.

Angehörige können Online-Pflegekurse besuchen

Viele Antworten rund um das Thema Pflege gibt es auch digital. „Speziell für pflegende Angehörige wurden AOK-Online-Pflegekurse mit verschiedenen Themenschwerpunkten entwickelt“, so Werner Gloning. Unabhängig von Zeit und Ort ist es damit möglich, sich Kenntnisse anzueignen, die den Pflegealltag erleichtern können. Das Online-Programm „Familiencoach Pflege“ soll dazu beitragen, die psychische Gesundheit der Pflegepersonen zu stärken und sie vor Überlastung zu schützen. Mit Hinweisen, Informationen und interaktiven Übungen lernen die Nutzer, wie sie besser mit den seelischen Herausforderungen umgehen können. Ein Fokus liegt dabei auf besonders schwierigen Pflegesituationen in der Betreuung von Menschen mit Demenz oder in der Begleitung von Sterbenden. Ein regionales Expertenteam des Pflegestützpunktes und der AOK stand für individuelle Beratung zur Verfügung. „Gerade der intensive Austausch mit den Fachleuten aus der Pflege ist wesentlich, denn die Betroffenen müssen wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie Pflege zu Hause organisiert werden kann“, betont Werner Gloning. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Thomas Buchmüller mit seinem Vortrag „Lachen ist gesund“, der für ein Lächeln bei den Teilnehmenden sorgte. Das große Interesse an der Veranstaltung, die vielen Gespräche und die positive Resonanz der Teilnehmenden rege dazu an, das Thema Pflege regelmäßig auf die Agenda zu setzen. (AZ)