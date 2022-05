Zensus 2022: Die Volkszählung im Landkreis Günzburg startet jetzt

Ab sofort schauen sich die Zensus-Interviewer im Kreis Günzburg um. Mit den persönlichen Befragungen beginnen sie ab dem 16. Mai.

Im Monat Mai findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung – statt. Im Rahmen der Haushaltebefragung wird nur ein Teil der Bevölkerung befragt. Dazu wurden zufällig Anschriften ausgewählt, an denen die dort wohnenden Personen befragt werden. Im Landkreis Günzburg beinhaltet die stichprobenweise Befragung circa 30.000 Personen, für die alle eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht. Die Interviews zur Befragung der Haushalte starten am 16. Mai, teilt Kurt Heinle, Leiter der Zensus Erhebungsstelle des Landkreises Günzburg, mit.

Ab sofort finden Begehungen statt. Das bedeutet, dass die Interviewerinnen und Interviewer die Anschrift in Augenschein nehmen, um ihre Route für die Interviews effizient zu planen. Auch notieren sie Briefkästen- oder Klingelschilder, um den dort wohnenden Personen namentlich Schreiben zustellen zu können, wann der Termin stattfinden wird. Ab jetzt werden bereits erste Ankündigungen verschickt.

Interviewer für den Zensus 2022 müssen sich ausweisen

Kurt Heinle betont, dass im Rahmen der Begehungen kein persönlicher Kontakt zwischen den Erhebungsbeauftragten und den Haushalten vor Ort stattfindet. Die persönlichen Interviews starten nicht vor dem 16. Mai. Erst nach der in der Regel postalisch zugestellten Terminankündigung klingeln die Interviewerinnen und Interviewer an der Tür. Diese werden sich zu Beginn des Gesprächs unaufgefordert mit einem amtlichen Ausweis legitimieren, der von der Erhebungsstelle Landkreis Günzburg unterschrieben ist.

Das persönliche Gespräch dauert im Durchschnitt etwa zehn Minuten pro Person – die Befragungsergebnisse erfassen die Interviewerinnen und Interviewer auf einem Tablet. Das Interview muss nicht in der eigenen Wohnung stattfinden. Es besteht kein Anspruch der Erhebungsbeauftragten darauf, in die Wohnung gelassen zu werden. Bei jedem Zweifel an der Glaubwürdigkeit kann sich der Auskunftspflichtige an die Erhebungsstelle beim Landratsamt Günzburg, das Bayerische Landesamt für Statistik sowie die örtliche Polizeidienststelle wenden.

Landratsamt Günzburg sucht noch Interviewerinnen und Interviewer

Das Landratsamt Günzburg sucht auch noch zuverlässige Personen, die selbst als Interviewer tätig sein wollen. Für das ehrenamtliche Engagement wird eine steuerfreie Aufwandsentschädigung gezahlt, die durchschnittlich bei etwa 800 Euro liegt. Zudem werden alle anfallenden Auslagen sowie Fahrtkosten erstattet. Bewerbungen sind direkt möglich über das Online-Bewerberportal auf der Homepage des Landkreises Günzburg. (AZ)