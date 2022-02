Zensus 2022: So läuft die Volkszählung im Landkreis Günzburg ab

30.000 Personen werden im Kreis Günzburg persönlich befragt. Was wird gefragt? Wie erkennt man, dass kein Trickbetrüger klingelt? Was verdient ein Interviewer?

Der Zensus 2022 ist eines der größten Projekte der amtlichen Statistik in Deutschland. Viele Bürgerinnen und Bürger sind an der Erhebung - oft als Volkszählung bezeichnet - beteiligt und werden an den Befragungen teilnehmen. Im ganzen Land wurden sogenannte Erhebungsstellen eingerichtet, das sind mit der operativen Umsetzung des Großprojekts beauftragte Teams in jedem Landkreis. In Günzburg hat Kurt Heinle die Leitung der Erhebungsstelle, seine Stellvertreterin ist Nicole Leder. Heinle ist Mitarbeiter im Günzburger Landratsamt und erklärt die wichtigsten Punkte.

Was ist der Zensus? Wie viele Einwohner hat Deutschland und wie leben und arbeiten die Menschen, die hier wohnen? Der Zensus beantwortet diese Fragen und ermöglicht klare Aussagen über die Zusammensetzung sowie die Struktur der Bevölkerung. Er dient als wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlage für Politik, Verwaltungen und Wirtschaft. Auf Grundlage des Zensus können Infrastrukturmaßnahmen wie zum Beispiel der Bau von Schulen und Kindertagesstätten besser geplant werden. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind gesetzlich verpflichtet, alle zehn Jahre die Bevölkerung und den Bestand an Gebäuden und Wohnungen zu zählen.

2011 wurden im Kreis Günzburg beim Zensus fast 15.000 Menschen befragt

Wann war der letzte und in welchem Abstand? Der letzte Zensus in Deutschland fand 2011 statt. 136 Interviewerinnen und Interviewer waren ab 10. Mai 2011 im Landkreis Günzburg im Einsatz, 3446 Haushalte mit 14.863 Menschen wurden damals befragt.

Wie viele Personen werden im Landkreis Günzburg befragt? Insgesamt sollen im Landkreis Günzburg Erhebungen an etwa 7600 unterschiedlichen Adressen stattfinden. Diese stichprobenweise Befragung, die laut Heinle nicht nur auf einem reinen Zufallsprinzip, sondern auf einem mathematisch-statistischen Schlüssel basiert, beinhaltet circa 30.000 Personen. In Bayern sollen dieses Jahr etwa 18 Prozent der Bevölkerung befragt werden. Je kleiner eine Kommune ist, desto mehr Personen werden dort befragt. Im Landkreis Günzburg lebten zum 30. Juni 2021 insgesamt 128.056 Menschen. In jeder Gemeinde im Landkreis wird es Befragungen geben.

Woher weiß ich, dass ich befragt werden soll? Die Nachricht erhalten die Befragten von dem jeweiligen Interviewer - und zwar in schriftlicher Form. "Es klingelt also niemand einfach an der Tür oder ruft an. Es gibt eine schriftliche Benachrichtigung, dass man ausgewählt ist", sagt Heinle. Diese Ankündigung findet frühestens Anfang Mai statt. Der Interviewer macht einen Terminvorschlag, und die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Kontakt mit dem Interviewer aufzunehmen, falls der Termin zeitlich unpassend ist. Die Befragungen finden vom 16. Mai bis 6. August statt. Stand der Antworten muss immer der 15. Mai 2022 sein.

Eine Befragung bei der Volkszählung 2022 dauert fünf bis 15 Minuten

Wie läuft die Befragung ab? In Bayern erfolgt die Befragung laut Heinle per Tablet, die Antworten werden dort direkt vom Interviewer eingegeben. Alle Personen im Haushalt müssen bei der Kurzbefragung antworten. Das sind hauptsächlich persönliche Angaben wie Name, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit und Alter. Ein Teil der Bevölkerung wird laut Heinle zu weiteren Daten befragt wie beispielsweise Bildung und Berufstätigkeit. Die Kurzbefragung dauert etwa fünf Minuten pro Person, wobei laut Heinle ein Befragter für den gesamten Haushalt die Angaben machen kann. Die Zusatzbefragung dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Der Interviewer gibt alle Antworten selbst in das Tablet ein.

Muss ich die Fragen beantworten, und was passiert, wenn ich dies nicht mache? "Jeder Bürger hat eine Auskunftspflicht. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht teilnehmen möchte", stellt Kurt Heinle klar. Sollte jemand deutlich zum Ausdruck bringen, dass er nicht teilnehmen möchte, wird ein sogenanntes Mahnverfahren eingeleitet, und die Erhebungsstelle weist auf die Auskunftspflicht erneut hin. "Wer sich dann immer noch weigert, erhält ein Zwangsgeld", sagt Heinle. Dies liege im dreistelligen Bereich. Die Auskunftspflicht besteht, da sonst die Genauigkeit der Befragung beeinflusst wird.

Die Interviewer beim Zensus müssen nicht unbedingt in die Wohnung

Wegen der Corona-Pandemie habe ich Angst um meine Gesundheit. Muss ich den Interviewer in meine Wohnung lassen? Nein. Bei der Befragung entscheidet allein der Auskunftspflichtige, wo die Befragung stattfindet. "Wenn sie vor der Wohnungstüre stattfinden soll, weisen wir aber vor Ort darauf hin, dass andere Personen wie Nachbarn mithören könnten", so der Leiter der Erhebungsstelle. Sollte ein persönlicher Kontakt überhaupt nicht möglich sein, wäre im Ausnahmefall auch eine Online-Befragung oder eine schriftliche Befragung möglich.

Wie erkenne ich, dass wirklich der Interviewer vor meiner Tür steht und kein Betrüger? Jeder Interviewer bekommt von der Erhebungsstelle einen Ausweis, den er von sich aus vorzeigen soll. Falls immer noch Zweifel bestehen, besteht laut Heinle die Möglichkeit, sich den Personalausweis zeigen zu lassen und die Daten mit dem zuvor erhaltenen Anschreiben zu vergleichen und damit jeden Zweifel auszuräumen.

Wer sind die Interviewer? Im Prinzip kann jeder als Interviewer tätig werden. Man muss zum Stichtag 15. Mai 2022 lediglich 18 Jahre alt sein. Laut Heinle ist die Verschwiegenheit wichtig, zudem muss man zuverlässig und genau arbeiten, denn davon hängt das Ergebnis der Volkszählung ab. Für die Termine ist eine gewisse zeitliche Flexibilität erforderlich. Ein Führerschein ist kein Muss, aber wäre eventuell von Vorteil. Interessierte können sich telefonisch an die Erhebungsstelle unter der Telefonnummer 08221/9557801 wenden, eine Mail an Zensus2022@landkreis-guenzburg.de schreiben oder sich unter dem Bewerbungsportal unter https://landratsamt.landkreis-guenzburg.de/aktuelles/zensus-2022/erhebungsbeauftragter-werden melden.

200 Interviewer werden im Landkreis Günzburg für den Zensus benötigt

Wie viele Interviewer werden benötigt? 200 Interviewer sind das Ziel, die durchschnittlich 150 Personen befragen. Wer möchte, kann aber auch mehr oder weniger Menschen befragen, es sollten laut Heinle aber mindestens 100 Personen interviewt werden. Etwas mehr als 100 Menschen haben sich bereits gemeldet.

Wie geht es nach der Bewerbung als Interviewer weiter? Man erhält eine schriftliche Zusage und eine Einladung zu einer Pflicht-Schulung. Diese dauert etwa einen halben Tag und wird im April stattfinden. Dort wird der Umgang mit den Tablets erklärt und wie die Befragung und die Vorbereitung abläuft. Die Interviewer müssen ihre zugesandte Namensliste im Vorfeld abgleichen, ob die Daten mit dem Klingelschild übereinstimmen. Danach werden die Interview-Ankündigungen mit der Post zugestellt. In diesem Ankündigungsschreiben sind die Kontaktdaten und eine Handynummer des Interviewers angeben, damit der Befragte sich melden kann.

Interviewer müssen nicht quer durch den Landkreis Günzburg fahren

Sind Interviewer im gesamten Landkreis oder in ihrer Nachbarschaft unterwegs? "Im Umkreis von zwei bis drei Kilometern des eigenen Zuhauses erfolgt keine Zuteilung", sagt Heinle. Damit soll verhindert werden, dass Nachbarn gegenseitig Informationen übereinander erhalten. Der Interviewer kann, wenn er die Namensliste erhält, auch von sich aus sagen, dass er aus persönlichen Gründen eine bestimmte Person nicht befragen möchte. Diese wird dann von einem anderen Interviewer befragt. Andererseits kann auch der Befragte im Ausnahmefall die Angaben selbst online beantworten oder einen Papierfragebogen ausfüllen. "Die Interviewer sollen definitiv nicht quer durch den Landkreis fahren, sondern so wohnortnah wie möglich eingesetzt werden", sagt Heinle.

Bekommen die Interviewer dafür Geld? Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, wird aber mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Sie ist steuerfrei für Berufstätige und Rentner, Personen, die Sozialleistungen bekommen, müssen das mit dem jeweiligen Leistungsträger abklären. Die Höhe der Entschädigung ist abhängig von der Anzahl der tatsächlich befragten Personen. Für Kurzbefragungen gibt es pro Person vier Euro, für erweiterte Befragungen pro Person sind es noch mal sechs Euro. Ein Interviewer wird durchschnittlich etwa 700 bis 800 Euro verdienen, dazu kommt die Erstattung für Fahrtkosten und Porto.