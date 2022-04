Landkreis Günzburg

Zu viel Fördermittel abgegriffen? Polizeirazzia bei Kita Kids & Company

Die Kita von Kids & Company in Günzburg ist am vergangenen Donnerstag frühmorgens von der Kriminalpolizei aufgesucht worden.

Plus Vor wenigen Tagen durchsuchte die Kripo die Einrichtung in Günzburg, aber auch die Privathäuser der Vorsitzenden des Trägervereins und ihres Stellvertreters.

Von Till Hofmann

In der Förderverstoß-Affäre um die Günzburger Kindertageseinrichtung Kids & Company ist am vergangenen Donnerstag die Kriminalpolizei aktiv geworden. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bestätigte dieser Redaktion nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, dass an den Razzien an drei verschiedenen Orten etwa zehn Beamtinnen und Beamte beteiligt waren. Dabei fuhr die Kripo mit einem Durchsuchungsbeschluss nicht nur an der Kita (Kinderkrippe, Kindergarten) in der Lindenallee in Günzburg vor. Die Polizistinnen und Polizisten durchsuchten am frühen Morgen auch zeitgleich die Privathäuser der Günzburger CSU-Bezirks-, Kreis- und Stadträtin Stephanie Denzler, die Vorsitzende des Trägervereins von Kids & Company ist und ihres Stellvertreters Dr. Volker Rehbein, der im Württembergischen wohnt und bis Jahreswechsel Vorstand der Kreiskliniken Günzburg– Krumbach war.

