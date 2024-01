Zum ersten Mal vergibt der Landkreis Günzburg den Kulturpreis

Die Vielfalt und Kreativität der Kulturschaffenden in der Region soll gewürdigt werden. Vorschläge werden bis zum 1. August entgegen genommen.

Der Landkreis Günzburg vergibt zum ersten Mal seinen Kulturpreis und würdigt so die beeindruckende Vielfalt und Kreativität der Kulturschaffenden in der Region. Die Kultur im Landkreis ist so facettenreich wie die Menschen, die hier leben, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Der Landkreis Günzburg möchte mit dem neuen Kulturpreis diejenigen würdigen, die durch ihre vielfältigen Aktivitäten die lokale Kulturszene bereichern und die einzigartige Identität des Landkreises formen. Zur Würdigung und Anerkennung dieser herausragenden Leistungen auf kulturellem, künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet stiftet der Landkreis Günzburg einen Kulturpreis, der fortan jährlich verliehen wird

Kulturpreis des Landkreises Günzburg: Das sind die Kriterien

Unter Leistungen auf kulturellem Gebiet fallen Tätigkeiten der allgemeinen Kulturpflege, der Heimat-, Brauchtums- und Denkmalpflege sowie der Pflege der Volksmusik, aber auch der Jugendpflege und der Erwachsenenbildung. Künstlerische Leistungen umfassen Tätigkeiten auf den Gebieten der Musik, der Literatur und des Theaters. Zu den auszeichnungsfähigen wissenschaftlichen Leistungen zählen vor allem Arbeiten zur Kultur-, Geistes-, Kirchen- und Kunstgeschichte sowie zur Heimat- und Volkskunde des Landkreises Günzburg. Lediglich reine Funktionärstätigkeiten sind nicht auszeichnungsfähig. Der Fokus liegt auf der aktiven Gestaltung und Bereicherung der kulturellen Landschaft.

Vorschläge für den Kulturpreis 2024 können bis spätestens 1. August per Mail an k.seybold@landkreis-guenzburg.de eingereicht werden. Weitere Informationen zum Kulturpreis des Landkreises Günzburg und den Richtlinien zur Verleihung erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 08221/95 158 oder auf der Internetseite des Landkreises Günzburg unter www.landkreis-guenzburg.de/landkreis/kultur/kulturpreis-des-landkreises-guenzburg. (AZ)