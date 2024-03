Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Zum Weltfrauentag soll es in Günzburg bunte Rosen regnen

Plus Weltweit müssen Frauen um ihre Rechte kämpfen. Aber auch im Landkreis Günzburg gibt es noch viel zu tun. Wo der Weltfrauentag ansetzt und was dazu alles geplant ist.

Von Rebekka Jakob

Inspiration für Inklusion - darum soll es dieses Jahr am Weltfrauentag, 8. März gehen. Seit 1975 machen die Vereinten Nationen mit diesem Tag auf die Rechte von Frauen aufmerksam - und auf den Umstand, dass zwischen Recht haben und Recht bekommen noch eine immense Lücke klafft. Auf der ganzen Welt - aber auch in Deutschland und im Landkreis Günzburg sind Chancengleichheit, Selbstbestimmung und auch der Schutz vor Gewalt und Diskriminierung noch immer nicht selbstverständlich. Deswegen haben sich mehrere Organisationen aus dem Landkreis zusammengeschlossen und werben am Freitag in Günzburg und darüber hinaus für Frauenrechte. Und die Inspiration aus dem Jahresmotto kommt dabei nicht zu kurz.

Hildegard Knef wünschte sich in ihrem großen Hit "Für mich soll's rote Rosen regnen" - in Günzburg und im Landkreis werden es bunte Rosen sein, nach denen Frauen am Freitag Ausschau halten sollten. Was genau sie mit den gehäkelten Kunststücken vorhaben, wollen die Organisatorinnen noch nicht verraten. Allerdings: Wer die Rosen erblickt, darf sie gerne mit dem #rosesforrights auf den Sozialen Netzwerken teilen. Und wer möchte, darf sich eine der Rosen pflücken.

