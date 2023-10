Landkreis Günzburg

Zwei aus dem Abgeordneten-Quartett erleben eine Premiere

Jenny Schack sagt über den Montag, es sei ein langer Tag gewesen, der gut war. Vor der Frauenkirche in München hält die erfolgreiche CSU-Direktkandidatin aus Günzburg eine ihrer beiden Töchter im Arm. Danach ging's in den Landtag.

Plus Jenny Schack, Marina Jakob, Max Deisenhofer und Gerd Mannes vertreten die Region im Bayerischen Landtag. Das sind ihre Eindrücke von der ersten Sitzung des Parlaments.

Von Till Hofmann

Die beiden Männer haben das schon einmal erlebt, für die zwei Frauen war es eine Premiere. Am Montag nahmen Jenny Schack, die erfolgreiche CSU-Direktkandidatin im Stimmkreis Günzburg (35,6 Prozent) und über die Liste Marina Jakob für die Freien Wähler erstmals an der konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags teil. Das Quartett komplettieren Gerd Mannes ( AfD), der den Wiedereinzug mit dem besten Erststimmenergebnis eines AfD-Kandidaten in Bayern geschafft hat. Und dann ist da noch Max Deisenhofer für die Grünen. Der hat sich in den größeren Stimmkreis Augsburg-Land-Süd als Direktkandidat quasi selbst exportiert. Und wie bereits 2018 ist die Rechnung für den 36-Jährigen aufgegangen. Deisenhofer vertritt auch deshalb die Interessen des Landkreises Günzburg, weil er hier lebt und als Kreisrat kommunalpolitisch verwurzelt ist. Wie die vier Abgeordneten aus der Region diesen besonderen Tag erlebt haben, schilderten sie am späten Nachmittag und am Abend im Anschluss der Landtags-Sitzung der Redaktion.

Jenny Schack "Der Tag war lang und gut", teilt Jenny Schack mit. Und weiter: "Ich habe gemerkt, wie sich der Fokus nach vorn richtet. Hier mit allen Abgeordneten im Plenarsaal zu sitzen, macht es real." Am Morgen während des Gottesdienstes in der Münchner Frauenkirche habe sie ihre Gedanken während Gotteslob und Predigt geordnet: "Jetzt kommt die Arbeit, die auf der Grundlage demokratischer Werte fußt. Ich freue mich, ich habe Respekt vor der Aufgabe."

