Zwei Autofahrer mit 0,5 Promille am Sonntag unterwegs

In Ichenhausen und Kötz wurden zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie erwartet nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Fahrverbot.

Am vergangenen Sonntag haben Beamte der Polizeiinspektion Günzburg zwei Autofahrer kontrolliert. In Kötz hielten sie zuerst einen 47-Jährigen um sieben Uhr morgens auf der B16 und in Ichenhausen einen 55-Jährigen um 13.30 Uhr mittags an. Laut Polizeiangaben ergab sich im Laufe beider Kontrollen der Verdacht, dass die Männer alkoholisiert sind. Letztlich wurden je mehr als 0,5 Promille gemessen, weshalb die Beamten die Weiterfahrten beider Männer unterbinden mussten. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. (AZ)