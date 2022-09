Hans Reichhart: "Das Rote Kreuz hat wieder einen hohen Stellenwert"

Plus Hans Reichhart ist seit zehn Monaten BRK-Kreisvorsitzender. Wie es ihm und dem Vorstand gelungen ist, eine positivere Stimmung zu erzeugen und welche Pläne es gibt.

Hans Reichhart hatte es geahnt. Als der ehemalige Jettinger Bürgermeister im vergangenen Dezember zum neuen Kreisvorsitzenden des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gewählt worden war, hatte er angesichts seines künftigen Ehrenamtes gesagt: "Mein Gartenhaus muss jetzt noch warten, bis es einen neuen Anstrich bekommt." Zehn Monate später gibt der 70-Jährige zu, deutlich unterschätzt zu haben, wie viel Zeit er für seine neue Aufgabe investieren würde. Trotz seines Rentnerdaseins müsse jetzt einiges zurückstehen, "nicht nur die Hütte, es ist einiges mehr geworden".