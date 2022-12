Landkreis Günzburg

2023 beginnt für diese Menschen ein neuer Lebensabschnitt

Plus : Ein angehender Rentner, ein Paar, das heiraten wird, und ein künftig Volljähriger aus dem Landkreis Günzburg erzählen von ihren Zielen und Erwartungen.

2022 geht heute um Mitternacht zu Ende. Ein neues beginnt und zumindest für vier Personen aus dem Landkreis Günzburg wird 2023 kein ganz gewöhnliches Jahr. Alle vier stehen vor großen Veränderungen. Leo Spengler wird im Mai volljährig, was er auf besondere Weise feiern wird. Seinen Abschied vom Arbeitsleben hingegen gibt Thomas Hertkorn, er wird am 31. März zum letzten Mal sein Büro aufsperren. Und Anica Klasnic und Harald Behringer wagen mit ihrer Hochzeit im April den Schritt in ein gemeinsames Leben. Was sie sich von ihrem neuen Lebensabschnitt erwarten und erhoffen, haben sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

