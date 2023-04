Rauf aufs Rad und raus in den Landkreis Günzburg

Mit den steigenden Temperaturen heißt es mehr und mehr, das Rad in die Gänge zu bekommen. Der Landkreis Günzburg ist für Radler attraktiv und entwickelt sich stetig weiter.

In Sachen Radfahren tut sich was im Landkreis Günzburg und im Schwäbischen Donautal. Nicht nur, weil es mit dem Frühling nun wieder "rauswärts" geht und wieder mehr Radtouristen in den Landkreis Günzburg kommen, sondern auch, weil an verschiedensten Stellen investiert und sich engagiert wurde und die Region für Radfahrer – hiesige wie von weiter her – zusehends attraktiver wird.

Jüngst wurde im Rahmen der Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin die ADFC-Radreiseanalye 2023 vorgestellt, die interessante Daten und Fakten rund um das Thema Radtourismus liefert. Demnach wächst der Radtourismus in Deutschland und ist krisenfest. Deutschland ist Radreiseland – 2022 haben sich 4,6 Millionen Menschen für eine Reise mit dem Rad entschieden. Damit haben die Zahlen fast das Vor-Corona-Niveau erreicht. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland nutzen das Rad für Ausflüge und Reisen – viele mehrfach. Bei den beliebtesten Bundesländern liegt Bayern laut ADFC-Radreiseanalyse mit Abstand vorn. Der Donauradweg erreicht Platz vier der beliebtesten Radfernwege 2022 in Deutschland. Insgesamt über 90 Prozent der Radreisenden übernachten in Hotels oder Pensionen, die Zahl derer, die auf Campingplätzen übernachten, ist allerdings im vergangenen Jahr am deutlichsten gestiegen. Bei der Reiseplanung liegen digitale Medien klar vorn – Tendenz steigend. E-Bikes sind – trotz eines leichten Rückgangs 2022 im Vergleich zum Vorjahr – weiter auf Vormarsch.

Donau-Radweg ist eines der Aushängeschilder

Der Donau-Radweg ist eines der Aushängeschilder der Radregion Schwäbisches Donautal und des Landkreises Günzburg. So erreichte er im jüngsten Bike & Travel Award Leservoting in der Kategorie "Beliebteste Flusstouren" den ersten Platz und auch auf den Messen, auf denen sich die Region präsentierte – wie beispielsweise der CMT in Stuttgart – waren Informationen zum Donau-Radweg, aber auch zu den hinführenden Flusstälern oder dem DonauTäler-Radweg in diesem Jahr wieder sehr gefragt.

"Doch Werbung allein reicht nicht – die Qualität muss stimmen", sind sich die Radtourismus-Verantwortlichen im Schwäbischen Donautal seit Jahren sicher und tragen mit der Beschilderung und Pflege durch die Wegewarte und ihre Bemühungen um entsprechende Gütesiegel maßgeblich zum radtouristischen Erfolg der Region bei. Der DonauTäler-Radweg wurde 2022 erfolgreich rezertifiziert, die Rezertifizierung des Donau-Radweges findet in diesen Wochen statt.

Von Rast- und Ruheplätzen bis hin zu Ladestationen

Radwegequalität und -beschilderung allein reichen für gute Ergebnisse, Attraktivität und Beliebtheit bei Radlern von nah und fern aber nicht aus. Ein weiteres Argument bzw. Bewertungskriterium ist auch die Radwege-Infrastruktur. Und auch hier engagieren sich die Landkreise gemeinsam. Im LEADER-Projekt "DonauTäler 2.0 – Umsetzung" wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl entsprechender Module installiert. Im gesamten Projektgebiet wurden hierüber 28 Brotzeitinseln, 14 E-Bike-Ladestationen, 22 Panoramaliegen, acht Rastplatzüberdachungen, 83 Fahrradbügel, 24 Outdoor-Fitnessgeräte, zehn Fahrradboxen, fünf Panoramaschaukeln, 24 Sitzbänke, drei Akku-Ladetürme und drei Trinkwasserbrunnen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Partnern vor Ort platziert. Eine Übersicht vieler Rast- und Ruheplätze im Landkreis Günzburg gibt es im Internet zu finden.

Was insbesondere das Angebot von E-Bike-Ladestationen betrifft, ist der Bedarf mit der zunehmenden Zahl von E-Bikes natürlich steigend. Wer E-Bike-Ladestationen im Landkreis Günzburg anbietet und noch nicht gelistet ist, kann die entsprechende Station zur kostenfreien Veröffentlichung im Regionalmarketing-Team Tourismus melden per E-Mail an die Adresse service@landkreis-guenzburg.de.

Radlerfreundliche Unterkünfte im Landkreis Günzburg

Qualität und Radlerservice aber macht natürlich am Weg noch nicht halt. Auch radlerfreundliche Unterkünfte in der Region sind entscheidend und beliebt. Aktuell gibt es im Landkreis Günzburg zwölf Bett & Bike Betriebe. Die Klassifizierung läuft über das Team Tourismus bei der Regionalmarketing Günzburg GbR. Interessierte Gastgeber können sich an Franziska Degenhardt oder Monika Rubrik unter der Telefonnummer 08221/95140 wenden oder eine E-Mail an die Adresse service@landkreis-guenzburg.de senden.

Und was ist weiter geplant? Wo geht die (Rad-)Reise im Landkreis Günzburg hin? Die Radtouristiker in der Region lehnen sich noch lange nicht zurück, sondern sind weiter dran an Qualitätssicherung, Marketing, der Schaffung von Synergien und der Planung von Rad-Events. So hat der Landkreis Günzburg vor, Fahrradfreundliche Kommune zu werden. (AZ)