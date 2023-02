Landkreis

Sie begleiten Kinder und Jugendliche bei schwerer Krankheit und Trauer

Plus Zwei Frauen erzählen über ihre Erlebnisse als Kinderhospiz- und Trauerbegleiterinnen für die Malteser. Es werden dringend Ehrenamtliche gesucht.

Sie begleiten schwerst kranke Kinder und Jugendliche auf ihrem manchmal letzten Weg oder helfen Familien, mit der Trauer eines geliebten Angehörigen klarzukommen. Sie sind für Jugendliche da, wenn Mama oder Papa plötzlich nicht mehr da sind. Nach unheilbaren Krankheiten oder Suizid. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, geben die Ehrenamtlichen des Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser Halt. Seit elf Jahren schließen die Frauen und Männer eine wichtige Lücke in unserer Gesellschaft. Zum Tag der Kinderhospizarbeit in Deutschland am 10. Februar erzählen zwei Frauen über ihre langjährige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, über schwere Momente und wie sie die Trauerarbeit mit Sinn erfüllt.

