Auto gerät in Brand: Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 34 Jahre alter Autofahrer, der am Freitagvormittag auf der Autobahn A8 zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und der Ausfahrt Leipheim unterwegs war. Gegen 9.30 Uhr begann sein Auto plötzlich zu ruckeln und qualmen, berichtet die Polizei. Unmittelbar darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte geistesgegenwärtig das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen anhalten und sich in Sicherheit bringen.

Ein Ersthelfer sowie das auf der Autobahn im Dienst befindliche Technische Hilfswerk (THW) aus Günzburg konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehren den Brand löschen. Die Verkehrspolizei aus Günzburg nahm den Brandfall auf. Die Feuerwehren aus Langenau und Elchingen übernahmen vor Ort die weitere Sicherung des betreffenden Fahrzeugs sowie die Absicherung der Gefahrenstelle. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden, was zu Behinderungen des Reiseverkehrs führte. Neben einem wirtschaftlichen Totalschaden am betreffenden Fahrzeug in Höhe von etwa 50.000 Euro entstand laut Polizei auch an der Fahrbahndecke ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. (AZ)