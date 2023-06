Günzburger Delegation kehrt beeindruckt aus Lannion zurück

48 Personen aus Günzburg besuchten zum ersten Mal seit der Pandemie die französische Partnerstadt Lannion. Was sie dort erlebten, bleibt tief in Erinnerung.

Erfüllt von zahlreichen Erlebnissen und tief beeindruckt von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft kehrten am Samstagabend die Teilnehmenden der Bürgerreise aus Günzburgs Partnerstadt Lannion zurück. An der Busreise mit Zwischenübernachtungen in Paris und Reims nahmen 48 Bürgerinnen und Bürger unter der Reiseleitung von Lydia Wagner teil. Die Mehrzahl der Günzburgerinnen und Günzburger war in Gastfamilien untergebracht. Das französische Partnerschaftskomitee hatte unter der Federführung von Annick Le Page ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das langjährige Teilnehmende und erstmals Mitreisende gleichermaßen begeisterte.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (rechts) überreichte seinem französischen Amtskollegen Paul Le Bihan einen Geschenkkorb mit bayerisch-schwäbischen Spezialitäten. Foto: Karin Scheuermann

Am ersten Tag wurde das Radom in Pleumeur-Bodou mit einer weltweit historisch einzigartigen Antenne besichtigt, die 1962 die ersten Fernsehbilder aus den USA nach Europa übertrug. Mit dem Besuch des gallischen Dorfes, Le Village Gaulois, der Besichtigung des Menhirs von Saint-Uzec und dem Rundgang durch verschiedene historische Ortschaften tauchten die Gäste aus Günzburg in die Geschichte der Bretagne ein. Die beeindruckende Naturlandschaft erkundete die Gruppe bei einer mehrstündigen Bootsfahrt, einer Wanderung auf dem Zöllnerweg und am Strand von Ploumanac’h. Dort hatten die Gastfamilien einen Tag mit gemeinsamen Spielen und Picknick organisiert. Ein weiteres Highlight des Aufenthalts stellte der Rundgang über den Markt in der pittoresken Altstadt von Lannion dar, der zum Schauen und Verkosten regionaler Spezialitäten lockte.

Die Partnerschaft mit Lannion steht auf festen Beinen

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig besuchte gemeinsam mit seinem Amtskollegen Paul Le Bihan die neue Mediathek im ehemaligen Kloster Sainte Anne und zeigte sich beeindruckt von der modernen Medienpräsentation im alten Gemäuer. Weiterhin informierte er sich über die Herstellungsmethoden von Fässern und die Abläufe einer modernen Abfallwirtschaftsanlage.

Lannions Bürgermeister Paul Le Bihan lud gemeinsam mit dem Partnerschaftskomitee zum Empfang ins Rathaus ein. Er und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonten in ihren Ansprachen die Wichtigkeit des europäischen Gedankens und des länderübergreifenden Austausches. Die Partnerschaft stehe auf festen Beinen, waren sich die beiden Stadtoberhäupter einig. Aus Günzburg erhielt der Lannioner Bürgermeister einen Geschenkkorb mit bayerisch-schwäbischen Spezialitäten sowie vier rote „Glücklich“-Liegestühle. „Die Abreise trete ich mit vielen wertvollen Eindrücken im Gepäck an und bin sehr dankbar für die lebendige Partnerschaft“, sagte Jauernig. Auch bei allen Beteiligten und den Gastfamilien bedankte er sich herzlich für die ausgezeichnete Organisation sowie Gastfreundschaft und sprach eine Einladung für das kommende Jahr aus. (AZ)