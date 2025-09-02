Sie bewahren Essen vor der Tonne: Unterwegs mit den Lebensmittelrettern in Offingen

Daniela Schmid öffnet die Klappe des Kofferraums. Sie blickt auf die bunte Ausbeute, die ihre heutige Tour eingebracht hat: Äpfel, Bananen, Paprika, Salatköpfe und Trauben. Mancher Apfel hat ein paar Dellen, die ein oder andere Banane ist stellenweise braun. „Alles nur Schönheitsfehler“, kommentiert Schmid. Die 37-Jährige wuchtet die Kisten aus dem Auto und stellt sie in dem neuen Warteraum im Offinger Bahnhof ab. Schmid ist in ihrer Freizeit als „Foodsaverin“ unterwegs. Sie rettet Lebensmittel vor der Mülltonne.
Offingen
