Lebensmittelrettung in Offingen: So engagieren sich Foodsaver gegen Lebensmittelverschwendung

Offingen

Sie bewahren Essen vor der Tonne: Unterwegs mit den Lebensmittelrettern in Offingen

Rund 60 Menschen retten im Landkreis Günzburg regelmäßig Lebensmittel. Noch gutes Obst und Gemüse landen in einer Verteilstation im Bahnhof. So kann man mitmachen.
Von Pauline Held
    •
    •
    •
    Daniela Schmid (37) ist eine von zwei Foodsharing-Botschafterinnen im Landkreis Günzburg. Sie befüllt regelmäßig den neuen Fairteiler im Bahnhof in Offingen.
    Daniela Schmid (37) ist eine von zwei Foodsharing-Botschafterinnen im Landkreis Günzburg. Sie befüllt regelmäßig den neuen Fairteiler im Bahnhof in Offingen. Foto: Pauline Held

    Daniela Schmid öffnet die Klappe des Kofferraums. Sie blickt auf die bunte Ausbeute, die ihre heutige Tour eingebracht hat: Äpfel, Bananen, Paprika, Salatköpfe und Trauben. Mancher Apfel hat ein paar Dellen, die ein oder andere Banane ist stellenweise braun. „Alles nur Schönheitsfehler“, kommentiert Schmid. Die 37-Jährige wuchtet die Kisten aus dem Auto und stellt sie in dem neuen Warteraum im Offinger Bahnhof ab. Schmid ist in ihrer Freizeit als „Foodsaverin“ unterwegs. Sie rettet Lebensmittel vor der Mülltonne.

