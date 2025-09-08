Wie lebten jüdische Frauen in Ichenhausen?

Die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren über Jahrhunderte hinweg ein wesentlicher Teil der städtischen Bevölkerung Ichenhausens. Auch wenn jüdische und christliche Familien nach unterschiedlichen Glaubenstraditionen gelebt haben, so gab es viele ganz alltägliche Berührungspunkte und ein durchaus gepflegtes Miteinander. Dies beschrieb die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer in ihrem Vortrag in der ehemaligen Synagoge am Sonntag, bei dem sie auf die Lebensumstände jüdischer Frauen aus verschiedenen Epochen einging. Anlass war der Europäische Tag der jüdischen Kultur, der am Sonntag stattfand.

