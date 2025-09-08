Icon Menü
Lebenswege jüdischer Frauen in Ichenhausen: Ein Blick auf Geschichte und Kultur

Ichenhausen

Wie lebten jüdische Frauen in Ichenhausen?

Sie lebten, lernten, liebten und arbeiteten in Ichenhausen. Ein Vortrag in der ehemaligen Synagoge zeichnet spannende Lebenswege nach.
Von Claudia Jahn
    Die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer beschrieb in ihrem Vortrag den Werdegang von Alice Wolf, geborene Löwentritt, die mit Briefen aus Amerika regen Anteil am Geschehen in Ichenhausen nahm.
    Die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer beschrieb in ihrem Vortrag den Werdegang von Alice Wolf, geborene Löwentritt, die mit Briefen aus Amerika regen Anteil am Geschehen in Ichenhausen nahm. Foto: Claudia Jahn

    Die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren über Jahrhunderte hinweg ein wesentlicher Teil der städtischen Bevölkerung Ichenhausens. Auch wenn jüdische und christliche Familien nach unterschiedlichen Glaubenstraditionen gelebt haben, so gab es viele ganz alltägliche Berührungspunkte und ein durchaus gepflegtes Miteinander. Dies beschrieb die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer in ihrem Vortrag in der ehemaligen Synagoge am Sonntag, bei dem sie auf die Lebensumstände jüdischer Frauen aus verschiedenen Epochen einging. Anlass war der Europäische Tag der jüdischen Kultur, der am Sonntag stattfand.

