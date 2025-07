So viele Menschen wie noch nie haben 2024 im Legoland-Feriendorf übernachtet

Kurz vor dem Start in seine 24. Saison hat Legoland Deutschland einen neuen Rekord gemeldet: Im vergangenen Jahr gab es im hauseigenen Feriendorf in Günzburg erstmals mehr als 450.000 Übernachtungen, wie Geschäftsführerin Manuela Stone vor Journalisten bei der Saison-Pressekonferenz bekannt gab. Am kommenden Wochenende eröffnen die beiden Freizeitparks, neben dem Legoland auch der im vergangenen Jahr neu eröffnete Peppa-Pig-Park, erstmals gemeinsam. Ein neuer Besucherrekord ist dann in Reichweite. Im vergangenen Jahr waren inoffiziellen Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Menschen im Freizeitresort.

