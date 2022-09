Günzburg

11:20 Uhr

Legoland-Achterbahn "Feuerdrache" steht nach Unglück vor der Freigabe

Plus Fast einen Monat nach dem Zusammenprall zweier Züge im Legoland Günzburg könnte die Staatsanwaltschaft den Tatort bald nicht mehr blockieren. Was das bedeutet und was nicht.

Von Till Hofmann

Die Ursachenforschung im Zusammenhang mit dem Achterbahn-Unglück im Günzburger Legoland hat sich ziemlich aufwendig gestaltet. Ein Ende aber ist absehbar. Wie unsere Redaktion exklusiv erfahren hat, ist an diesem Donnerstag, 8. September, der letzte gutachterliche Termin anberaumt. Dann stehen unter anderem Testfahrten auf dem Programm. Sollten diese positiv verlaufen, wird die Polizei die Staatsanwaltschaft Memmingen bitten, den Unglücksort wieder freizugeben. Das sagte auf Nachfrage Polizeipräsidiumssprecher Holger Stabik.

