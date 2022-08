Antonia Kinzel aus Burgau lässt die Scheibe fliegen

Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau wird erneut deutsche U23-Meisterin. Auch im Kugelstoßen ist die 21-Jährige erfolgreich. Was sie zu ihren Leistungen sagt.

Antonia Kinzel schafft es immer wieder, zum richtigen Zeitpunkt ihr Potenzial abzurufen. Nun hat die 21-jährige Diskuswerferin bei den deutschen U23-Meisterschaften ihren Titel verteidigt. In Wattenscheid ließ die seit geraumer Zeit in Mannheim studierende und für die MTG Mannheim startende Burgauerin die Scheibe auf 58,83 Meter fliegen.

Gewaltiger Vorsprung

Wie gewaltig ihr Vorsprung auf die nationale Konkurrenz in dieser Altersklasse ist, zeigt sich nicht allein an ihrem Vorsprung auf die Nächstplatzierten, Sandy Uhlig (SV Halle/54,85) und Jule Gipmann (SV Viktoria Goch/53,13). Mit jeder ihrer Weiten hätte Kinzel den Wettkampf gewonnen, die 58 Meter bestätigte sie in ihrem abschließenden Versuch ein zweites Mal und ihre Siegesweite war letztlich die zweitbeste Leistung in diesem Jahr, nachdem sie ihre alte persönliche Bestleistung im Juni mit 60,50 Meter pulverisiert hatte.

Doch Kinzel bleibt auch im Erfolg am Boden, sieht in ihrer Vorstellung in Wattenscheid Verbesserungspotenzial und sagt: „Ich habe mir ein bisschen schwergetan, die Technik umzusetzen. Aber es war ein solider Wettkampf.“

Nur einen Tag später nahm Kinzel an der süddeutschen Meisterschaft der Aktiven in Ludwigshafen teil. Hier genügten 55,91 Meter für den Diskus-Erfolg. „Ich war einfach platt“, räumt die Burgauerin ein. „Aber es hat Spaß gemacht und es hat sich gelohnt.“

Auftritt mit Seltenheitswert

Umso mehr gilt das, als die 21-Jährige – eine Seltenheit – auch im Kugelstoßen antrat. Diese Disziplin steht kaum einmal auf ihrem Trainingsplan und dennoch genügte das Talent der Sportlerin, um die Kugel auf 15,34 Meter zu stoßen. Das bedeutete Platz zwei hinter ihrer Vereinskameradin Yemisi Ogunleye (17,45).

Lesen Sie dazu auch