Leichtathletik

Wird Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau zur deutschen Gold-Hoffnung in China?

Plus 60,50 Meter weit hat Antonia Kinzel aus Burgau den Diskus schon geschleudert. Für die Weltspiele der Studierenden in China plant sie nun Großes.

Von Jan Kubica

Antonia Kinzel fühlt sich bereit für das Abenteuer China. An diesem 26. Juli 2023 fliegt die 20-jährige Diskuswerferin aus Burgau in den ganz fernen Osten, um in Chengdu (China) an den Weltspielen für Studierende teilzunehmen. Ihr sportliches Ziel formuliert die Leichtathletin kess: Eine persönliche Bestleistung soll es sein und wenn die am Ende für eine Medaille reichen sollte, hätte Kinzel auch nichts dagegen.

160 Studierende aus Deutschland kämpfen in 14 Sportarten

160 Sporttreibende im Alter von 18 bis 27 Jahren hat der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband für diese offiziell FISU World University Games lautende Veranstaltung nominiert. Vom 28. Juli bis 8. August kämpfen sie in 14 Sportarten um Platzierungen.

