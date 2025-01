Frau nach Auffahrunfall in Günzburg leicht verletzt

In Günzburg ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass gegen 11.30 Uhr eine Pkw-Fahrerin auf der St2025 in Richtung Innenstadt unterwegs war, als sie wegen einer roten Ampel abbremsen musste. Das soll eine hinter ihr fahrende 22-Jährige zu spät bemerkt haben und fuhr ihr mit ihrem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau im vorderen Wagen leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war laut Polizeibericht jedoch nicht notwendig. An den beiden Autos entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

