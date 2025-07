Aktion "saubere Stadt" auch in Leinheim

Auch in diesem Jahr hat der Günzburger Stadtteil Leinheim an der Aktion „saubere Stadt“ teilgenommen. Diesmal von Christian Adam bestens organisiert trafen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Freiwilligen Feuerwehr Leinheim, den Leinheimer Schützen und weitere freiwillige Helfer, um die Grünflächen in Leinheim sowie die Seitenstreifen entlang der Zufahrtsstraßen zu säubern. „Unser Leinheim soll schön sein“, so der Tenor der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unverständlich ist allen, dass es immer noch Menschen gibt, die ihren Müll achtlos wegwerfen. Nach der Aktion wurden traditionell bei einer von Stadtrat Kaltenecker spendierten Brotzeit die Kräfte wieder gestärkt.