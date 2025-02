Einsätze, Engagement und Ehrungen im Zeichen der Gemeinschaft

Insgesamt zwölf Einsätze, darunter die abgebrochene Spitze des eigenen Dorfmaibaums und die verheerende Flutkatastrophe, waren dem Bericht des 1. Kommandanten Tobias Vogel in der Dienst- und Generalversammlung der Feuerwehr Leinheim zu entnehmen.

Die Jugendgruppe um Christian Albrecht beteiligte sich neben eigenen Übungen an Terminen der gesamten Wehr, führte Altpapiersammlungen durch und nahm an der Aktion „Saubere Fluren“ teil – zum Jahresabschluss ging es zum Lasertag-Spielen. Abseits von Einsätzen engagierte sich die Feuerwehr laut Bericht von 1. Vorstand Christian Adam aktiv in der Dorfgemeinschaft. Neben überörtlichen Veranstaltungen fanden in Leinheim mehrere Feste statt. Der Maibaum wurde feierlich aufgestellt, und das neu eingeführte Herbstfest erfreute sich großer Beliebtheit. Eine besondere Herausforderung stellte das Dorffest dar, das von der Jahrtausendflut überrascht wurde. Eine Absage war aufgrund der fortgeschrittenen Organisation nicht mehr realisierbar, dennoch hatte der Einsatz jederzeit oberste Priorität. Alle Alarmierungen wurden mit voller Mannschaftsstärke ohne Einschränkung abgeleistet.

Stadtrat Johann Kaltenecker, Stadtbrandmeister Florian Propp und Kreisbrandinspektor Albert Müller lobten das Engagement der Feuerwehr. Ferdinand Munk unterstrich dies mit den Worten „Einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr“ und überreichte der Vorstandschaft die Jubiläumskiste der Munk Group.

Im letzten Tagesordnungspunkt wurden Ehrungen und Beförderungen durchgeführt: Hans-Jürgen Albrecht wurde für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen geehrt. Zudem erhielten alle Helfer der Flutkatastrophe die Fluthelfernadel 2024. Kommandant Vogel nahm Sarah Albrecht und Simon Fahrenschon per Handschlag in den aktiven Dienst auf und beförderte Michael Herold und Markus Kuhn zu Oberfeuerwehrmännern. Abschließend ernannte Vorstand Christian Adam den Kameraden Alois Hindelang aufgrund seiner langjährigen Treue zum Ehrenmitglied des Feuerwehrvereins.