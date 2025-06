Leinheimer Feuerwehr überzeugt bei Inspektion

In einer umfangreichen Einsatzübung hat sich die Freiwillige Feuerwehr Leinheim einmal mehr als leistungsfähige und engagierte Truppe präsentiert. Im Rahmen der dreijährlichen Inspektion stellten sich die Einsatzkräfte unter Beweis – und ernteten dafür von den Prüfern höchstes Lob. Unter den Augen des Inspektionsteams um Kreisbrandinspektor Albert Müller sowie den Kreisbrandmeister Ralf Meier und Benjamin Pohl wurde ein anspruchsvolles Szenario simuliert: Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen mit vermissten Personen war das Übungsszenario. Nach dem Eintreffen begann die Feuerwehr sofort mit der Lageerkundung und leitete einen Innenangriff unter Atemschutz ein, um die Brandbekämpfung und die Rettung der vermissten Personen zu übernehmen. Parallel dazu richteten die Einsatzkräfte eine Riegelstellung an den Außenseiten des Gebäudes ein, um angrenzende Wohnhäuser zu schützen. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Angriffstrupp eine bewusstlose Person im Inneren des Gebäudes finden und zur weiteren Versorgung an die Kameraden übergeben. Fast zeitgleich mussten die Kräfte zu einer weiteren angenommenen Personenrettung in einem benachbarten Wohngebäude ausrücken. Dort kam eine vierteilige Steckleiter zum Einsatz, um die Person sicher zu evakuieren. In der abschließenden Nachbesprechung zeigte sich Müller überaus zufrieden mit der Leistung der Leinheimer Wehr. Auch die weiteren Prüfer sparten nicht mit Lob. Stadtbrandinspektor Christoph Stammer würdigte das Engagement und ermunterte die Aktiven: „Behaltet das bei, Feuerwehr ist eines der schönsten Hobbys der Welt, wenn nicht sogar das schönste.“ Mit insgesamt 25 Aktiven präsentierte sich die Feuerwehr Leinheim als gut aufgestellte Einheit. Die Inspektion zeigte eindrucksvoll, dass Ausstattung, Ausbildung und Teamgeist in der Wehr auf höchstem Niveau stehen. Nach dem offiziellen Teil fand die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Brotzeit im Feuerwehrhaus einen gemütlichen Ausklang.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!