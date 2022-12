Leinheim

11:45 Uhr

Leinheimer Theatergruppe überzeugt mit "Der Paul in der Krise"

Plus Die Schauspieltruppe tritt nach der Corona-Pause wieder auf. Das Stück sorgt beim Publikum in Leinheim für viele Lacher. So mancher zückt am Ende sogar ein Taschentuch.

Artikel anhören Shape

Im Schützenheim Leinheim hieß es heuer nach langer Pause wieder Vorhang auf für die Theatergruppe. Die zeigte den Dreiakter "Der Paul in der Krise" von Toni Lauerer. Schon die Eröffnungsszene, in dem Alwin Volk, das Urgestein der Leinheimer Theatergruppe als "Opa" in einem Monolog dem Publikum die verwandtschaftlichen und nachbarlichen Verhältnisse näherbrachte, ließ auf einen vergnüglichen Abend hoffen. Am Ende wurden die Erwartungen weit übertroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen